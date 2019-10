Zinedine Zidane subraya que Bale viajó a Londres con permiso del Real Madrid

LEA TAMBIÉN

El técnico francés del Real Madrid Zinedine Zidane afirmó este martes 29 de octubre de 2019 que Gareth Bale recibió permiso del Real Madrid para viajar a Londres el lunes y precisó que el galés no ha hablado de una posible salida del club blanco.

Bale no juega desde su lesión en la pantorrilla producida durante un partido con su selección el 13 de octubre, y su viaje a Inglaterra ha desatado las especulaciones en torno a su marcha del Real Madrid en el mercado de enero.



Pero Zidane señaló que Bale disponía de permiso para ausentarse el lunes y el martes por la mañana, y que no teme que el delantero de 30 años vaya a ser vendido.



“Se fue a Londres por un tema personal y con permiso del club. Habló con el club porque tiene su derecho a tener cosas personales”, afirmó Zidane este martes en la conferencia de prensa previa al partido liguero en el Santiago Bernabéu ante el Leganés.



“El permiso hay que pedírselo al club, que es lo más importante. Se fue además porque no está disponible. Es un asunto muy simple. Pidió permiso al club y el club se lo dio”, añadió.



Bale estuvo cerca de irse al Jiangsu Suning chino el pasado verano europeo, cuando Zidane afirmó que eso sería “lo mejor para todos”.



“Él nunca ha hablado de marcharse. Si puede entrenar, entrena y si puede jugar, juega. De hecho, ha jugado muchos partidos”, indicó el técnico galo.



“Está aquí y está contento de estar aquí. Es imposible que se pierda la ilusión. No pienso en que lleguen ofertas”, opinó Zidane, con el que Bale podría no mantener una relación del todo cercana, según fuentes próximas.