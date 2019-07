Yates reina en una etapa del Tour en la que los favoritos declaran tregua

Horario de salida de los colombianos en la Contrarreloj de este viernes en el Tour de Francia:



🇨🇴 9:11 a.m. Sergio Luis Henao (Emirates)

🇨🇴 9:57 a.m. Rigoberto Urán (Education First)

🇨🇴 10:05 a.m. Nairo Quintana (Movistar)

🇨🇴 10:15 a.m. Egan Bernal (Ineos)#VamosEscarabajos pic.twitter.com/Sfv1z1bRXd