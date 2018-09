Yates mantiene el rojo en la crono y Valverde saca distancia a Quintana 

LEA TAMBIÉN

El británico Simon Yates se mantuvo como líder de la Vuelta ciclista a España tras la contrarreloj de hoy y el español Alejandro Valverde aumentó el colchón respecto a su compañero del Movistar Nairo Quintana.

El mejor del día fue el australiano Rohan Dennis, que completó los 32 kilómetros entre Santillana del Mar y Torrelavega, en el norte de España, en 37:57 minutos. El español Jonathan Castroviejo y el estadounidense Joey Rosskopf quedaron empatados en la segunda posición a 50 segundos.

Justo un segundo más tarde llegó el más beneficiado de la jornada, el holandés Steven Kruijswijk, que saltó del quinto al tercer lugar de la general. Yates fue décimo tercero en la contrarreloj y amplió en siete segundos su ventaja respecto a Valverde para comandar la clasificación con 33 segundos sobre el español.



Tercero es Kruijswijk a 52 segundos, mientras que Quintana cayó a la cuarta plaza y está a 1:15 minutos.



La única contrarreloj individual de la Vuelta a España se anunciaba como un día clave para conocer quién será el líder del equipo Movistar de cara a las últimas etapas de la competición.



Valverde y Quintana llegaban apenas separados por siete segundos en la general, pero la crono no despejó grandes dudas. Es cierto que el español le metió 35 segundos al colombiano, pero los 42 segundos que tiene ahora de ventaja no se antojan como una diferencia tan grande como para poner a Quintana a trabajar para Valverde. "Con esta diferencia no está decidido el líder del Movistar. Yo lo dejaría abierto todavía", comentó el exciclista español Alberto Contador en la retransmisión de Eurosport. "No se puede inclinar la balanza por ninguno de los dos".



En esta jornada, el ecuatoriano Richard Carapaz, del Movistar, se ubicó en el casilllero 126 a poco más de cinco minutos del ganador. En la ganeral, el tricolor se ubica en el casillero 21 a 24:02 minutos de Yates.

La Vuelta a España concluye el domingo en Madrid y hasta entonces hay tres etapas en las que los favoritos pueden marcar diferencias. Mañana se celebra la primera de ellas, de 157 kilómetros y con final en un puerto de primera categoría.