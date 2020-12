Xavi, Maradona, Messi, Pelé y Ronaldo, Balón de Oro al mejor equipo histórico

Xavi Hernández, Diego Maradona, Pelé, Leo Messi y Ronaldo Nazario integraron este lunes el Balón de Oro de France Football al mejor equipo de la historia del fútbol, con el que la revista francesa eligió a los once jugadores de esa formación ideal.

El exfutbolista azulgrana y actual entrenador del Al-Sadd de Catar es el único español de ese "Dream Team", en el que también destacan el delantero portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Pelé. Los votos de 140 periodistas de todo el mundo también se decantaron por el recientemente fallecido Diego Maradona, por el ruso Lev Yashin como portero o por el defensa italiano Paolo Maldini.



En un año en el que se decidió no atribuir por primera vez en la historia el Balón de Oro debido a las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia, la revista optó por elaborar un equipo de estrellas de todos los tiempos.



Pasaron la criba de ese once histórico desvelado este lunes el lateral derecho brasileño Cafu, el centrocampista alemán Lothar Matthus y su compatriota Franz Beckenbauer, defensa libre apodado el "Kaiser".



Formaron parte de la larga lista de aspirantes a ese mismo galardón el guardameta español Iker Casillas, su compatriota el defensa central Sergio Ramos, el medio ofensivo italiano Francesco Totti o el británico David Beckham en el puesto de delantero derecho.



Composición de ese primer equipo ideal:



Portero: Lev Yashin (URS)

Lateral derecho: Cafu (BRA)

Lateral izquierdo: Paolo Maldini (ITA)

Defensa central: Franz Beckenbauer (GER)

Centrocampistas: Lothar Matthus (GER) y Xavi (ESP)

Medios ofensivos: Pelé (BRA) y Diego Maradona (ARG)

Delantero derecho: Leo Messi (ARG)

Delantero izquierdo: Cristiano Ronaldo (POR)

Delantero centro: Ronaldo (BRA).



Los elegidos para el segundo mejor equipo fueron: Buffon; Carlos Alberto, Baresi, Roberto Carlos; Zidane, Pirlo, Rijkaard, Di Stéfano; Garrincha, Cruyff y Ronaldinho.



Y los integrantes de la tercera mejor escuadra de la historia son Neuer; Lahm; Sergio Ramos, Breitner; Platini, Neskeens, Didi, Andrés Iniesta; George Best, Van Basten y Henry.