Independiente del Valle recibió a El Nacional en la fecha 23 de la Liga Pro 2025. El cuadro rayado se impuso por un marcador de 1-0 sobre los puros criollos y se mantuvo como líder indiscutible del campeonato nacional.

La escuadra de Javier Rabanal llegó entonada al partido tras una goleada de 0‑3 en Cuenca en la vigésimo segunda jornada. Claudio Spinelli había sido figura: anotó un ‘hat‑trick’ y asistió en gran medida al triunfo que le permitió subir a 46 unidades a su equipo y mantener seis puntos de ventaja sobre el segundo lugar, Liga de Quito.

Más noticias:

Por su parte, El Nacional arribó tras igualar por 2-2 al Libertad y en el décimo lugar con 25 puntos. El doblete de Djorkaeff Reasco ante Libertad le había ayudado a escapar momentáneamente del fondo de la tabla, pero el margen con la zona baja seguía siendo estrecho.

El cotejo, además, llegó cargados de contrastes. Independiente quería aumentar su ventaja de cara a la futura liguilla final y el ‘Rojo’ necesitaba una victoria en condición adversa para despegar definitivamente del cuadrangular del descenso.

El resultado del encuentro, sin embargo, solo afectaría directamente la posición de El Nacional. Independientemente de cualquier marcador, los rayados seguirían como líderes debido a la distancia con sus perseguidores.

Patrik Mercado le dio el triunfo a Independiente del Valle sobre El Nacional

El Nacional y su DT Juan Carlos Pérez plantearon cinco hombres en el fondo para defenderse y durante un buen tramo del partido les dio resultado. Solo un golazo podía cambiar el marcador y así fue.

El primer aviso para los criollos llegó a los 22 minutos, cuando Juan Cazares sacó un remate de tijera. El balón pegó en el palo superior, pareció caer dentro del arco y salió. Lucía un gol fantasma y lo revisaron en el VAR. Finalmente, no se dio paso a la anotación, pero no porque el balón no haya traspasado la raya del arco, sino por un fuera de juego.

Hasta los 49 minutos, el ‘Bi-Tri’ resistió. Un gol de Patrik Mercado con un remate desde fuera del área puso el único tanto del partido y la victoria para IDV.

Con el triunfo, Independiente llegó a los 49 puntos y le sacó ocho de ventaja a Barcelona SC, segundo en la tabla, y nueve a Liga de Quito, tercero. Pese a la ventaja obtenida, los albos aún pueden recortar distancias, pues aún deben jugar ante Mushuc Runa en la vigente fecha.

Alineaciones de Independiente del Valle vs. El Nacional

Independiente del Valle: Guido Villar (arquero); Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortez (defensas); Jordy Alcívar, Ronald Briones, Juan Cazares, Patrik Mercado, Aaron Rodríguez (volantes); Claudio Spinelli (delantero).

El Nacional: David Cabezas (arquero); Adrían Cela, José Flor, Anthony Bedoya, Rommel Cabezas, Bryan Hernández (defensas); Charles Vélez, Édison Caicedo, Jonathan Borja, Jeremy Mejía (volantes); Djorkaeff Reasco (delantero).