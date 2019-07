Villacís se impuso en el Kartódromo de Cotopaxi

LEA TAMBIÉN

Juan Diego Villacís se impuso este 21 de julio del 2019 en el Panamericano de karting ROK que se disputó en Latacunga. El quiteño cruzó la meta en una carrera inteligente en la que fue ganando posiciones después de una buena largada.

En las carreras previas a la final, no había demostrado todo su potencial. Fue de menos a más y al final de la jornada se subió al podio junto al representante de la delegación de Aruba Mathew Paefph, segundo, y el también nacional Hernán Dilon.



Villacis consiguió en la séptima vuelta ser el más rápido de la carrera. Logró un tiempo de 53 segundo con 52 centésimas. Eso le permitió ubicarse en el primer lugar después de una reñida pelea con Paefph.



El piloto de Aruba buscó sacar ventajas en las rectas, pero el ahora campeón panamericano encontró en las curvas su mejor momento para conseguir el primer puesto.



La jornada, que empezó a las 08:30 en el Kartódromo de Cotopaxi no estuvo exento de accidentes. La final de la categoría Mini ROK estuvo marcada por el triple choque y el uso de la bandera roja para detener, durante media hora, la carrera.



Cuando faltaban seis vueltas para que finalizara la competencia, en la segunda curva del circuito, el ecuatoriano Brett King perdió el control de su vehículo e impactó a Salim Hanna.



Detrás de ellos se encontraba Leonidas Drouet, quien impactó a los accidentados y se volcó. En el aire impactó con su coche en la cabeza de King.



Según información oficial de los organizadores, dos de los tres deportistas fueron trasladados a un centro de salud por precaución y para hacer los estudios pertinentes.



Una de las carreras más emocionantes fue la que se disputó en la categoría CRG Briggs & strattion, donde solo compitieron ecuatorianos. El ambateño José Ortiz inició en las últimas posiciones y poco a poco fue remontando en una carrera técnica. Logró subirse al podio junto a Daniel Segovia y Juan Viteri (tercer lugar).



“Este triunfo fue para Ambato. Empecé la carrera con estrés por la posición en la que largué. Después fui remontando y ganando velocidad. Me sentí al final tranquilo”, dice Ortiz, quien fue durante cinco vueltas tercero y consiguió en la penúltima lugares estelares.