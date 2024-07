Enfrentamientos e incidentes entre los aficionados y las fuerzas del orden se llevaron a cabo en las afueras del Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, donde se llevará a cabo la final de Copa América. Los hechos se produjeron en la previa del duelo y provocaron que se cambié la hora del partido

Durante la tarde de este domingo 14 de julio, los hinchas de Argentina y Colombia -selecciones que disputarán la final- empezaron a darse cita en las afueras del reciento. Dentro de la concentración se produjo el arribo de aficionados que contaban y no con sus boletos.

A raíz de la multitudinaria congregación y con las puertas del escenario ya abiertas, parte del público que se encontraba en las afueras intentó ingresar sin un ticket. El hecho provocó que existan avalanchas, barullos, se rompan los cercos determinados y existan accesos inadecuados.

Ante la situación, los organismos de seguridad se activaron para regular la situación. Aquello provocó que existan conflictos entre los asistentes y la fuerza pública y, con ello, el compromiso también se vea afectado.

BREAKING: The gates at Hard Rock Stadium have been breached and scores of fans have begun streaming in for the 2024 #CopaAmerica final. Police are scrambling to try and stem the flow of people. pic.twitter.com/fkoMMYGk8K