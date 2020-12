Vanderlei Luxemburgo hospitalizado tras dar de nuevo positivo por covid-19

El técnico Vanderlei Luxemburgo, exentrenador del Real Madrid, entre otros clubes, y exseleccionador de Brasil, fue hospitalizado el lunes 14 de diciembre en Sao Paulo tras dar positivo para el nuevo coronavirus por la segunda vez, informaron medios locales.

Luxemburgo, actualmente sin equipo, estaba en Río de Janeiro con la familia cuando presentó algunos síntomas relacionados con la covid-19, con fuertes dolores de cabeza y por el cuerpo, según el diario O Estado de Sao Paulo y el portal GloboEsporte.



El entrenador decidió volver rápidamente a Sao Paulo y buscó atención médica en el Hospital Sirio-Libanés, una de las clínicas privadas más prestigiosas del país, donde permanece ingresado. El centro médico aún no ha divulgado informaciones sobre el estado de salud de Luxemburgo, quien por su edad, 68 años, se enmarca dentro del grupo de riesgo para el nuevo coronavirus.



Su última experiencia en los banquillos fue en el Palmeiras, que le destituyó en octubre pasado después de encadenar una secuencia de tres derrotas consecutivas en el Campeonato Brasileño. Luxemburgo dirigía al conjunto verde de Sao Paulo desde diciembre de 2019 y en julio fue aislado del resto de la plantilla después de contagiarse con el SARS-CoV-2.



En aquella ocasión se recuperó en casa, fue "asintomático" y aseguró entonces que no sintió "absolutamente nada", libre de dolores, lo que no ha ocurrido en esta segunda infección, según lo publicado por la prensa local. Su sustituto en el Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, también dio positivo por la enfermedad este mes, aunque ya está curado.

Brasil es uno de los países más castigados por la pandemia del nuevo coronavirus junto con Estados Unidos y la India, y hasta la fecha registra cerca de 7 millones de infectados y 182 000 muertes.



Luxemburgo ha ganado cinco veces la Liga brasileña como técnico del Palmeiras (1993 y 1994) Corinthians (1998), Cruzeiro (2003) y Santos (2004). También ganó como seleccionador de Brasil la Copa América de Paraguay 1999.



En 2005 dirigió al Real Madrid, pero antes de terminar ese año fue destituido. Posteriormente, siguió su carrera como entrenador en Brasil, aunque entre 2015 y 2016 probó suerte en el Tianjin Tianhai de China.