Valverde se coronó en el Mundial y Carapaz fue 71º

El español Alejandro Valverde se convirtió, a los 38 años, en el nuevo campeón del mundo de ciclismo. Lo logró ayer, 30 de septiembre del 2018, sobre el exigente recorrido por la ciudad austríaca de Innsbruck, superando al escalador francés Romain Bardet.

Valverde se mostró el más fuerte del cuarteto que afrontó el esprint final después de 258,5 kilómetros desde la salida. El canadiense Michael Woods fue tercero por delante del holandés Tom Dumoulin.



El corredor murciano, que fue segundo en 2003, logró al fin uno de los pocos triunfos que le restaban en su carrera. En seis ocasiones había subido al podio del Mundial, y ahora podrá lucir al fin el maillot arcoíris durante el próximo año.



Especialista de las clásicas por las Ardenas (5 veces ganador de la Flecha Valona, 4 veces de la Lieja-Bastoña-Lieja), Valverde ganó asimismo una vez la Vuelta a España, en 2009.



Por detrás de los cuatro primeros, el italiano Gianni Moscon acabó en quinto puesto, delante de un grupo en el que llegó el favorito Julian Alaphilippe (octavo).



Las selecciones de Italia y España fueron las más activas antes del último circuito (31 kilómetros). Eran las favoritas en este certamen mundial.



Los últimos supervivientes de la escapada del día, que llegó a contar con 18 minutos de ventaja, el noruego Vegard Laengen y el danés Kasper Asgreen, fueron alcanzados antes de los últimos 20 kilómetros.



El vigente campeón del mundo eslovaco Peter Sagan quedó retrasado a 92 kilómetros de meta.



Ganador de las tres ediciones precedentes del Mundial, Sagan quedó rezagado en la primera dificultad montañosa del recorrido, mucho más selectivo que en los años precedentes.



Valverde firmó el primer oro mundial para España desde la victoria de Óscar Freire en 2004. Es uno de los campeones del mundo de más edad de la historia, por detrás del holandés Joop Zoetemelk (38 años también) , quien ganó en 1985.



El español, muy emocionado y lloroso tras lograr el oro mundialista, confesó no tener palabras por un triunfo así.

“Estoy sin palabras, no me lo creo todavía. Han sido tantos años luchando por él y al fin se ha conseguido (...) Ha sido un sprint largo y he atacado a 300 metros y al final he ganado”, explicó el ciclista español.



El mejor latinoamericano fue el colombiano Nairo Quintana, quien llegó a la meta después de un minuto y 21 segundos más tarde que su compañero del Team Movistar, Valverde.



El ecuatoriano Richard Carapaz llegó en el puesto 71 y fue el único de la delegación tricolor que completó la exigente prueba mundial. Llegó a la meta 14 minutos y 48 segundos después del ibérico.



Johnatan Narváez no culminó la prueba. Abandonó el circuito después de una serie de inconvenientes durante el recorrido.