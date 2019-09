¿Por quiénes votaron Enner Valencia y Jorge Célico para el premio al mejor jugador del año?

LEA TAMBIÉN

El delantero Enner Valencia y el director técnico interino Jorge Célico fueron los representantes elegidos de Ecuador para votar en el premio The Best de la FIFA, que consagró por primera vez al argentino Lionel Messi.

El jugador del FC Barcelona fue elegido por la mayor parte de los votantes, que congregó a los capitanes de las selecciones, sus directores técnicos y un periodista de cada país.



El premio The Best fue instaurado por la FIFA en 2016 y Cristiano Ronaldo lo ganó en dos ediciones consecutivas. El mediocampista croata Luka Modric obtuvo el galardón el año anterior.



Enner Valencia eligió a Cristiano Ronaldo como favorito, seguido de Lionel Messi y el senegalés Sadio Mané. Célico, en cambio, votó a 'La Pulga' como mejor futbolista por delante del defensa holandés Matthijs De Ligt y el egipcio Mohamed Salah.



Tito Rosales Cox, editor deportivo de EL COMERCIO, fue elegido por la FIFA en la votación de los periodistas. Él votó por el egipcio Mohamed Salah seguido del holandés Virgil Van Dijk y inglés Harry Kane.



En la elección también hubo algunas sorpresas. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo no dedicó ninguno de sus tres votos a Leo Messi, pero el argentino ubicó al luso en segunda posición, por detrás de Sadio Mané.