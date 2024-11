La Selección de Uruguay derrotó 3-2 a Colombia este viernes 15 de noviembre de 2024, en la undécima jornada de las eliminatorias sudamericanas. Uno de los goles lo marcó Rodrigo Aguirre, quien hace algunos años jugó en Liga de Quito.

Con esta derrota, los cafeteros perdieron la oportunidad de igualar en puntos al líder de las eliminatorias, Argentina, y además cedieron su puesto de escolta a la ‘Celeste’.

Uruguay se encuentra ahora en la segunda posición con 19 puntos, igualado con Colombia, pero con mejor diferencia de goles. En la próxima fecha, los charrúas visitarán a Brasil, mientras que los cafeteros recibirán a Ecuador.

Juanfer Quintero sacó la varita

Colombia se mostró bien plantado desde el inicio y generó la primera oportunidad clara del partido. A los 11 minutos, Jhon Durán, delantero sensación del Aston Villa, conectó de cabeza, pero su remate salió apenas desviado del arco.

La primera gran ocasión de Uruguay llegó a los 25 minutos con una destacada acción individual de Maxi Araujo. El extremo del Sporting de Portugal ingresó al área tras una gambeta, pero su disparo fue directo al cuerpo del guardameta Camilo Vargas.

A la media hora, Colombia rompió el cero. Juan Fernando Quintero, quien se ganó un lugar en el once inicial en lugar de James Rodríguez, no defraudó. El volante ofensivo marcó un golazo de tiro libre con un potente remate desde el sector izquierdo, sorprendiendo a todos al disparar directamente al arco en lugar de centrar. Sergio Rochet no pudo evitar el 1-0 para los cafeteros.

Tras la anotación, Uruguay perdió el orden, y Colombia estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso. Un potente disparo de media distancia de Richard Ríos fue detenido por Rochet, y en el rebote, con el arquero ya vencido, Jhon Durán no logró concretar.

Uruguay intentó reaccionar antes del entretiempo. Darwin Núñez tuvo una oportunidad desde un tiro libre, pero Camilo Vargas se lució con una gran atajada para mantener la ventaja cafetera.

Uruguay remontó el partido

En el complemento, Uruguay mostró otra cara. Con mayor intensidad y dinamismo, los dirigidos por Marcelo Bielsa buscaron generar peligro por las bandas, intentando romper la sólida defensa colombiana y revertir el marcador adverso.

La insistencia de la ‘Celeste’ por las bandas finalmente dio sus frutos, y llegó el tan ansiado gol del empate.

A los 56 minutos, Marcelo Saracchi intentó un centro al área, pero Davinson Sánchez, al intentar rechazar, terminó enviando el balón al fondo de su propia portería.

La anotación fue un impulso para Uruguay, que tomó el control del partido. Tras una gran jugada colectiva, Rodrigo Aguirre, exjugador de Liga de Quito, marcó el gol de la remontada con un potente remate cruzado. El delantero, de 30 años, lo hizo en su debut con la selección.

En el tramo final del partido, Néstor Lorenzo, DT de Colombia, envió al campo a James Rodríguez en busca del empate. Sin embargo, la garra charrúa prevaleció, y los locales se quedaron con la victoria.

Justo en el último minuto del partido, Colombia igualó el compromiso con anotación de Andrés Gómez, pero la alegría no duro mucho, porque en la siguiente jugada Uruguay retomó la ventaja con gol de Manuel Ugarte.

