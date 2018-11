Universidad Católica persiste en su lucha por ir a la Copa

LEA TAMBIÉN

Ganar la etapa y jugar la final del torneo ante Liga de Quito quedó en segundo plano para la U. Católica. El equipo que dirige el estratega colombiano Santiago Escobar está lejos de alcanzar ese objetivo. Su prioridad ahora está en conseguir el tercer cupo a la Copa Libertadores.

Por eso, todas las miradas del ‘Trencito Azul’ están encima de la tabla acumulada, que es la que reparte los premios al final de la temporada. Por ahora son quintos con 61 puntos y están a uno del Delfín, que el viernes 9 de noviembre perdió 3-1 ante el Independiente del Valle. Si ganan esta tarde, se pondrán por encima de los cetáceos.



Hoy, 11 de noviembre, desde las 17:00, Católica recibe al Barcelona, que está necesitado de un triunfo para seguir en pelea por un cupo a la final. Para este juego, el equipo de ‘Sachi’ Escobar no podrá contar con Jeison Chalá.



El extremo imbabureño sufre una molestia física que no le permitió jugar el partido anterior ante el Emelec, en Guayaquil, y tampoco estará hoy ante los toreros.



La buena noticia es la recuperación de Kevin Mercado. El mediocampista ya recibió el alta de los médicos hace una semana. Incluso jugó ante los eléctricos, pero ingresó al cambio, en el segundo tiempo.



El equipo titular de la Católica estaría integrado por: Hernán Galíndez; Yuber Mosquera, Guillermo de los Santos, Gustavo Cortez, Andrés López; Christian Oña, Facundo Martínez, Wilmer Godoy, Bryan Sánchez; Walter Chalá y Jhon Jairo Cifuente.



Por su parte, el DT Guillermo Almada no podrá contar con Michael Arroyo, quien fue operado de un problema de meniscos. ‘Gambetita’ se perdería el resto de la temporada.



Para el juego de esta tarde, en el Atahualpa, el estratega uruguayo utilizaría la misma alineación con la que derrotó al Aucas la semana pasada, en el Monumental.



El once de los toreros estaría conformado por: Máximo Banguera; Byron Castillo, Félix Torres, Xavier Arreaga, Mario Pineida; Gabriel Márques, Matías Oyola; Ely Esterilla, Cristhian Alemán, Marcos Caicedo y Juan Dinenno.



Las entradas salen hoy a la venta en las boleterías del estadio. La general sur y la preferencia cuestan USD 6; tribuna, USD 10 y palco, USD 20. Los hinchas locales se ubicarán en el palco, su puesto habitual.