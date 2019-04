United vs. City, el clásico de Manchester entre urgencias y anhelos 

LEA TAMBIÉN

Demasiado en juego en el derbi de Manchester. El United recibe al City el miércoles 24 de abril del 2019 en Old Trafford con la necesidad de borrar su humillación contra el Everton (4-0), inmerso en la lucha por la Champions y con la opción de frenar la carrera por el título de su gran rival.

Tras caer eliminado en cuartos de Champions ante el Tottenham, el City afronta este partido aplazado de la 34ª jornada como un paso crucial en su camino hacia el triplete nacional. Ya ganador de la Copa de la Liga y en la final de la FA Cup, el equipo dirigido por Pep Guardiola asegurará renovar el título nacional si gana todos los partidos que tiene por delante.



Dos puntos por detrás del Liverpool en la clasificación con un partido menos, un triunfo ante los Reds Devils devolvería el primer puesto a los Citizens, que afrontarían con ventaja los tres últimos choques de la Premier, ya con las mismas jornadas por jugar que su rival.



Ganar al Burnley, Leicester y Brighton, tres equipos relativamente modestos, serían los siguientes pasos para el defensor del título. En caso de tropezón en Old Trafford, tendría que esperar un paso en falso del Liverpool.

Sin De Bruyne

Enfrente estará un United que sabe que vencer a su gran rival y dejarle tocado en para la batalla final es el gran remedio para terminar con la difícil resaca de la goleada recibida en Goodison Park.



Al menos contó con el consuelo de que Tottenham, Arsenal y Chelsea, sus rivales por los puestos de Champions, no ganaron, por lo que el naufragio no fue completo.



Pero otra derrota sí que sería casi definitiva. Además abriría las puertas de salida a varios jugadores, después de que el técnico Ole Gunnar Solskjaer pusiera en entredicho el domingo el trabajo y el deseo de algunos.



“ Tuvimos una reunión después del partido y todos los jugadores estaban muy decepcionados y tocados por esta actuación. El partido contra el City es perfecto. No habrá un lugar donde esconderse en el campo ” , dijo el técnico, que reavivó al equipo con su llegada en diciembre, pero que ha encadenado seis derrotas y dos triunfos poco convincentes tras superar los octavos de la Liga de Campeones -eliminación posterior en cuartos la semana pasada contra el Barcelona-.



El City no podrá contar con el belga Kevin De Bruyne, que se lesionó el sábado en la victoria 1-0 ante el Tottenham. “ Tiene un problema muscular ” , se limitó a comentar Guardiola este martes. “ Veremos en los próximos días, pero mañana no estará disponible ” , añadió.

🎙️ Ole: "Tengo confianza en mi equipo y en mi mismo, y estaré listo para afrontar este desafío. Cuando atraviesas una mala racha de resultados, igual debes tener la confianza de poder decir, 'Así lo vamos a hacer'. Estamos planeando el futuro." #MUFC pic.twitter.com/yiaxHfZ90x — Manchester United (@ManUtd_Es) 23 de abril de 2019