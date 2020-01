¿En dónde ver la pelea de Conor McGregor, quien regresa a UFC, ante el ‘Cowboy’ Cerrone? 

LEA TAMBIÉN

El luchador irlandés Conor McGregor, una de las estrellas más polémicas y mediáticas de la Ultimate Fighting Championship (UFC), regresa al octágono después de 15 meses de ausencia para enfrentarse al estadounidense Donald Cerrone. La esperada pelea de artes marciales mixtas será en la noche del sábado 18 de enero del 2020 y hay varias alternativas para presenciar el evento en Ecuador.

La cartelera UFC 246 McGregor vs. Cowboy se realizará en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Las preliminares, desde las 18:30 de Ecuador, se podrán observar por la señal del canal Fox Sports.



Más adelante, los combates estelares se podrán ver desde las 22:00 por Fox Action y también por Espn 2.

McGregor, el irlandés que llegó a poseer dos títulos de la UFC, en dos distintas categorías, aunque no llegó a realizar defensas de sus cinturones, regresa a la competencia oficial después de la derrota de octubre del 2018 ante Khabib Nurmagomedov. En aquella ocasión McGregor, quien fue ampliamente superado en el combate en el suelo, no tuvo otra alternativa que rendirse en el cuarto asalto ante una potente llave del ruso.



Tras esa derrota, el récord del polémico luchador, excampeón de peso pluma y peso ligero, se quedó en 21 victorias y cuatro derrotas. Antes, en la UFC, Conor McGregor también perdió ante Nate Díaz en el 2016.



Pese a eso, el irlandés de 31 años ha sido una de las máximas estrellas de las artes marciales mixtas, en los últimos años, con triunfos ante algunas de las principales figuras de este deporte como Eddie Alvarez, Jose Aldo, Chad Mendes y Dustin Poirier, entre otros.



'The Notorios' es temido el poderío de sus puños y su efectivo boxeo, aunque ha demostrado tener falencias en el combate en el suelo. En las artes marciales mixtas, MMA por sus siglas en inglés, los deportistas pueden utilizar variaciones de distintas técnicas de combate como karate, judo, jiu jitsu brasileño, lucha, entre otras.

El ‘Cowboy’ Cerrone, por su parte, llega con un registro profesional de 36 triunfos, 13 derrotas y un combate sin decisión.



El excontendiente al título del peso ligero tiene el récord en UFC de más victorias (23), más finalizaciones (16) y bonos posteriores a la pelea (18). Es efectivo en la pelea de pie, sobre todo con sus patadas.



En su carrera tiene triunfos destacados ante Matt Brown, Charles Oliveira, Rick Story y Jim Miller, entre otros.

Otros combates esperados son el de la excampeona Holly Holm ante

Raquel Pennington; Aleksei Oleinik vs. Maurice Greene; Anthony Pettis vs. Diego Ferreira; Roxanne Modafferi vs. Maycee Barber, entre otros.