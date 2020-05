El difícil y divertido momento que pasó Marlon ‘Chito’ Vera en un control por covid-19, requisito para su pelea en UFC

LEA TAMBIÉN

El manabita Marlon Vera es capaz de derrotar con golpes de puño, patadas o efectivas llaves de sumisión a sus oponentes en las artes marciales mixtas en la UFC, pero cuando se trata de realizarse exámenes, que incluyen muestras de sus fosas nasales, pasa más de una dificultad. Así se lo puede observar en un video que circula en las redes sociales.

La escena es divertida. El valiente peleador, quien se sube a los octágonos enjaulados de la UFC para enfrentarse con otros temibles luchadores, tuvo muchos problemas para dejarse tomar una pequeña muestra de sus fosas nasales, como parte de los controles por covid-19 que por estos días se realizan los deportistas que participarán de las próximas carteleras de la principal empresa de artes marciales mixtas en el mundo como es la Ultimate Fighting Championship (UFC). Vera tiene previsto enfrentarse al chino Yadong Song en el evento confirmado para este sábado 16 de mayo del 2020.



'Chito', con un récord profesional de 15 victorias, 5 derrotas y un empate (15-5-1), tiene que pasar también los controles médicos por coronavirus para poder luchar el próximo sábado. No obstante, por más que lo intentaba, no podía soportar que una persona, completamente cubierta y protegida para evitar contagios, tomara una minúscula muestra. En un punto, la persona que realiza el control incluso le pregunta enérgica: ¿Quieres pelear?, toda vez que el ecuatoriano no lograba mantenerse quieto durante el sencillo procedimiento de control. Al final, tras varios intentos y muchas risas, se logró realizar la prueba.

De pasar todos los controles y de no tener otros inconvenientes, el tricolor buscará su sexta victoria consecutiva en la UFC. De momento ocupa el puesto 15 en su categoría de peso, pero un triunfo, ante un rival que también está entre los mejores del mundo, lo colocará un poco más cerca de su anhelo deportivo como es llegar a disputar el cinturón de campeón.



La empresa confirmó tres eventos a puerta cerrada, transmitidos en vivo, en mayo del 2020. El primero se realizó el pasado 9 de mayo, un segundo evento será este miércoles 13 y para el sábado 16 de mayo está prevista la cartelera en la que se incluyen a 'Chito' Vera.



Este miércoles 13 de mayo los combates del UFC Fight Night serán en Jacksonville, Florida, EE.UU. La transmisión en ESPN empezará a las 17:00 de Ecuador. La pelea estelar será entre Anthony Smith y Glover Teixeira, en la la categoría de los semipesados.