La UEFA Champions League aún debe esperar para su arranque liguero, aunque ya finalizaron sus rondas previas de clasificación. En medio de ello, el certamen presentó el himno que lo acompañará y que cuenta con ligeras variaciones con el previo.

La versión de la obra estará presente durante la temporada 2024 – 2025, para la cual el Real Madrid llega como campeón. El himno se hizo presente por primera vez en los estadios y en las transmisiones de los cotejos que darían a conocer a los últimos clubes que estarán dentro del torneo.

A raíz del cambio, las reacciones en torno a este no se hicieron esperar en las redes sociales y el tema se convirtió en tendencia en las mismas. El nuevo símbolo del torneo más importante de Europa navegó entre críticas y favorables comentarios.

Las principales modificaciones dentro del himno de la UEFA Champions League se presentaron dentro de su ritmo y armonía. La letra, que se entonaba en tres idiomas distintos -inglés, francés y alemán-, se mantuvo.

