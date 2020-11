La Tricolor de Gustavo Alfaro vive un recambio durante las eliminatorias

El DT Gustavo Alfaro pregona sobre el cambio generacional que vive la Selección de Ecuador. Asegura que tiene tres grupos de edades bien definidos y que eso le hace bien a su equipo. Ni los chicos de 19 y 23 años de la Tri quedan sueltos, ni los experimentados hacen de las suyas.

El promedio de edad de la Tricolor es de 25 años. Pero hay jóvenes talentos que se están ganando su espacio.



Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, asegura que ese recambio es coincidencia con el momento que viven los jugadores. Era algo que buscaba la FEF, pero que se dio solo.



"El recambio en el fútbol es algo que se habla demasiado. Se da cuando los jugadores jóvenes empiezan a reemplazar a los experimentados por nivel y eso se está dando en nuestra selección. Los que tenemos son jóvenes y están bien en sus equipos a un alto nivel y se están ganando su espacio. No es una determinación de la dirigencia el recambio, pero hay que seguir apoyándolo", dijo Egas previo al partido.



Los jóvenes sí han sido aporte. De hecho, la base del once titular que ha utilizado Alfaro no supera los 24 años. Los experimentados son Alexander Domínguez, Cristhian Noboa y Énner Valencia...



Estos son los jóvenes que se destacan con la Tri



MOISÉS CAICEDO



Tiene 18 años y ya marcó con la Tri. Es una de las joyas del Independiente de Valle y el más joven de la nómina de Alfaro para estos últimos partidos de eliminatorias.

LEONARDO CAMPANA

Aún no debuta en estas eliminatorias, pero es parte del proceso de los juveniles que fueron terceros en el Mundial de Polonia 2019. Campana es delantero y milita en el fútbol de Portugal. Tiene 20 años.

GONZALO PLATA

Tiene un gol con la Tri. No es titular, pero sí uno de los jugadores más revulsivos que tiene el DT Gustavo Alfaro. En Europa juega en el Sporting de Lisboa, uno de los grandes clubes de Portugal. También estuvo en el Mundial de Polonia 2019.

PERVIS ESTUPIÑÁN

Tiene 23 años y comanda la camada de esa edad en la Tri. Es titular en la Tri y ha jugado los tres partidos en estas eliminatorias. Juega en España, en el Villarreal.

Pasados los 20 años están José Cifuentes, Diego Palacios, Jhojan Julio, Félix Torres, Joao Rojas...