Triatleta manabita organiza rifa y pide apoyo para ir al Mundial en Suiza

El manabita Leonel Lucas requiere USD 3 000 para competir en el Mundial de Triatlón que se realizará entre el 29 de agosto y 1 de septiembre en Lausana, Suiza. Para concretar su sueño, el deportista organiza la rifa de una bicicleta y pide apoyo a la empresa privada.

Lucas tiene plazo hasta el próximo 18 de junio para contar con la visa, el pasaporte y la adquisición del pasaje aéreo a Lausana. De lo contrario, anticipó el deportista, “quedaré fuera de los triatletas habilitados para la competencia". Por eso, solicita el respaldo de quienes pueden hacerlo.



El triatleta de 18 años, oriundo del cantón Pedernales, se clasificó al Mundial de la disciplina después de participar en cinco válidas nacionales y terminar tercero en la distancia olímpica de la categoría 20-24 años. Los dos primeros en la lista son Jean Lavayen y Jorge Carranza.



Según Lucas, hasta ahora ha logrado reunir cerca de USD 1 400, producto de la venta de 1 000 boletos para la rifa de una bicicleta (cada boleto cuesta USD 1) y el apoyo de amigos y de la empresa privada. El número de teléfono celular para las colaboraciones es el 0999727135. Él pide que se sumen con aportes concretos.

Sin políticas deportivas claras, la acción gubernamental no existe. No llega a quienes debería. Hace meses, Jonathan Amores hizo una rifa para ir al Campeonato Panamericano. Hoy es Leonel Lucas para asistir al Mundial. @DeporteEc @Lenin pic.twitter.com/nv1VODt7o1 — Martha Cordova A (@marthacordova) 4 de junio de 2019



El deportista asegura que la Federación Ecuatoriana de Triatlón le otorgó el cupo para el Mundial. Pero, al no pertenecer a ninguna federación deportiva y no contar con ninguna ayuda económica, decidió reunir dinero con la ayuda de sus amigos.



En los últimos días le han regalado gafas para que venda, otros le han entregado comida y barras energéticas para sus prácticas. Pero, “no es una solución”, comenta con cierta angustia. La rifa de la bicicleta será el 14 de junio.



Lucas reconoce que aún no ha podido conseguir un título o subtítulo nacional, puesto que incursionó hace dos años en el triatlón. Antes era atleta y con triunfos a escala provincial.