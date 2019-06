Edgar Luna, un carchense que busca financiamiento para participar en el Mundial de Triatlón en Suiza

LEA TAMBIÉN

Edgar Luna es un destacado triatleta de 33 años de la provincia del Carchi. En su palmarés está el haberse consagrado campeón del Campeonato Nacional de Triatlón en la modalidad ‘sprint’ (750 metros de natación, 20 kilómetros con bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie) en la categoría por edades.

En conversación telefónica con este Diario, Luna confesó que tomó el gusto por esta disciplina cuando residió en Chile durante ocho años por estudios. Durante este tiempo, se entrenó con algunos seleccionados de ese país y aproximadamente hace cinco años ha incursionado en el triatlón. Además, explicó que la disciplina que más domina “como buen carchense” es el ciclismo.



En cinco válidas organizadas por la Federación Ecuatoriana de Triatlón, obtuvo cuatro medallas y con los puntos obtenidos, se consagró campeón en la categoría ‘age club’. Luna aseguró que la Federación le otorgó el cupo para el Mundial que se desarrollará el 31 de agosto del 2019 en Lausana (Suiza), avalado por la Unión Internacional de Triatlón (ITU por sus siglas en inglés).



Sin embargo, el deportista quien se entrena junto a Marco Vinicio Guerra -hermano del destacado fondista Silvio- debe superar la falta de apoyo económico para llegar hasta territorio helvético.



Luna explicó que ha participado en algunas competencias nacionales pero con sus propios recursos buscando “poder representar a nivel internacional al Ecuador”.

Edgar hizo énfasis en la rifa organizada hace pocas semanas por su colega Leonel Lucas, para conseguir recursos precisamente para llegar al Mundial de Suiza. Luna dejó entrever que en las competencias de preparación que ha realizado para el Mundial, lo hizo con recursos propios, sin el apoyo de ningún estamento oficial.



“Es un poco difícil” comenta Luna. “Nosotros no pertenecemos al programa de alto rendimiento. Quienes logran ingresar ya reciben todo: traslados, mensualidades, etc. Lo que no se preocupan es de las categorías que ganan cupos con recursos propios para trasladarse a las competencias”.



El triatleta carchense Edgar Luna durante una competencia. Foto: Cortesía del deportista.

El deportista puso énfasis en que tanto el tema del pasaporte, visa y pasaje aéreo para Suiza, está resuelto. Solo resta solventar lo concerniente a los traslados desde Ginebra hasta Suiza, sitio de la competencia. Luna calcula que le faltan alrededor de USD 4 500 que le servirán para costear gastos incluso de alimentación.



En caso de no conseguir viajar hasta Suiza, Edgar Luna tiene un ‘plan B’: “Si no consigo el dinero, simplemente no podré ir (a Suiza)” dijo. Participará en las competencias que se desarrollen dentro del país.



“Como deportistas, debemos pertenecer a una Federación, y cumplir con lo necesario para entrar al Centro de Alto Rendimiento. Ese es el discurso de las autoridades” acotó Luna. “Lo que realmente hace falta y no hay, es un centro para los niños o las categorías infanto-juveniles”.



Luna hizo una reflexión: “En Carchi hay un Centro de Alto Rendimiento que no tiene nada que ver con la geografía. Está ubicado en Carpuela, pero no está enfocado para el triatlón. Está desarrollado más para fútbol. No para otras disciplinas como el atletismo y ciclismo, disciplinas en donde se destacan los deportistas carchenses” explicó Luna quien cree además, que se debería establecer un protocolo basado para los deportistas amateur, juveniles, prejuveniles e infantiles en todas las disciplinas. Así como la implementación de Centros de Alto Rendimiento en toda la provincia del Carchi, no solo en Carpuela.