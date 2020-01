El partido de Barcelona ante Progreso por Copa Libertadores sí se transmitirá por TV

LEA TAMBIÉN

Fox Sports transmitirá el partido entre Barcelona SC y Progreso, correspondiente a la vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores. El juego está programado para las 19:30 de este 29 de enero del 2020, en el estadio Monumental de Guayaquil.

El tema estuvo en duda, debido a que el director de comunicación del club, Luigi Macchiavello informó que el juego no sería transmitido por televisión. “Para los que me han estado preguntado. El partido de hoy no será televisado”, publicó el funcionario en su cuenta de Twitter.



El mensaje además fue replicado en el chat grupal de Whatsapp del club. Ante una consulta de este Diario, en la misma red social, Macchiavello contestó que el partido únicamente sería transmitido por Facebook Watch.



El anuncio de Macchiavello contrasta con la promoción del partido que realizó Fox Sports, en su cuenta de Twitter. El canal argentino anunció que la señal estaría disponible desde las 19:00, hora ecuatoriana.



La publicación tuvo varias respuestas, entre ellas la de José Antonio Cárdenas, representante de una de las operadoras de televisión pagada que cuenta con el mencionado canal en su parrilla de programación.



Tras la respuesta de Cárdenas, Macchiavello aclaró: “A los minutos del mensaje (cuando anunció que no se transmitiría) me llamaron de DirecTV, que el partido sí será televisado. Hubo el cambio”, publicó.