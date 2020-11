Ganar el Tour de Francia es el nuevo objetivo de Richard Carapaz

Aún la decisión está por tomarse. Richard Carapaz espera conocer el recorrido del Giro de Italia y la Vuelta a España para tomar la decisión: “Hacer el Tour de Francia y la Vuelta o el Giro y la Vuelta. Tenemos que conocer qué recorrido nos viene bien a nuestras características”, dijo el ciclista en Tulcán donde ofreció una rueda de prensa la mañana de este viernes 13 de noviembre del 2020.

Fue el primer contacto con la prensa desde su retorno a Ecuador tras la temporada en Europa donde corrió el Tour y la Vuelta. “Ha sido una temporada espectacular” dijo de su año 2020 que también fue la primera temporada con el Team Ineos Grenadiers.



Dijo que este año tuvo un gran crecimiento en lo deportivo, “aún no tenemos techo y vamos a seguir explorando”, y que el resultado de la contrarreloj en la Vuelta a España, lo esperaba. “Había entrenado con mucha esfuerzo para lograr estos resultados. Perder 45 segundos no fue una sorpresa, lo esperábamos aunque todos decía que iba a perder dos minutos”.



Sobre sus planes para el próximo año lo único definido es su participación en los Juegos Olímpicos el 25 julio. Ya conoce el recorrido del Tour de Francia y dice comenzar en Gran Bretaña, donde las vías son de tierra suelta no le vienen bien. “Estamos que se publique los recorridos del Giro y la Vuelta para tomar una decisión”.



Sobre su presencia en el Tour de Francia este año, dijo que se trató de un momento justo para conocer la carrera.



"Siempre queremos dejar huella y ahora sabemos que somos capaces de soñar con el título, es el nuevo propósito que ahora hemos enmarcados".



Felicitó a Miryam Núñez por su triunfo en la Vuelta a Colombia y destacó que se siente privilegiado por haber nacido en el Carchi, una provincia donde aprendió a amar el ciclismo. “Ahora la bicicleta es parte de mí”.



Del viernes al domingo se realizará la Clásica Richard Carapaz en la que participarán unos 300 ciclistas desde la categoría infantil. Adelantó que participarán equipos colombianos y pidió a los aficionados quedarse en casa, como medida sanitaria ante el covid.