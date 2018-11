Latacunga tendrá una fiesta con El Juli, El Fandi y Manzanares

LEA TAMBIÉN

La Feria de Latacunga genera expectativa en la afición taurina. Los aficionados quieren ver a Julián López ‘El Juli’, en el paseíllo en solitario, que lo convierten en uno de los atractivos en los tres días de fiesta que habrá en La Plaza San Isidro Labrador.

El 30 de noviembre, la corrida de El Juli ha sido elegida como una de las claves de la temporada en que esta figura celebra 20 años de alternativa.



Su ascendente carrera lo convirtió en uno de los matadores y figuras más jóvenes de la historia. En Quito hizo el paseíllo en múltiples ocasiones. Cortó un rabo el 2009 y se llevó cuatro trofeos Jesús del Gran Poder.



Una destacada actuación fue la del 2012, donde en una sola corrida bastó para consolidar a la empresa Triana, que encabeza el matador en retiro y ganadero José Luis Cobo. Desde entonces La Plaza San Isidro Labrador se viene confirmando como la que presenta los mejores carteles del Ecuador taurino. Con tres festejos es la feria de mayor número de festejos de nuestra geografía.



Rubén Amón entrevistó a El Juli en la revista semanal de El País de España, en mayo pasado, y puso lo siguiente: “Una mirada profunda y expresiva que se acomoda a un rostro todavía adolescente, aunque las cicatrices que amenazan la boca retratan las costuras de una vida al límite. Niño prodigio fue Julián. Tan precoz que no podía torear en España”.

En el semanario, El Juli dice: “Empecé muy niño. Llevo 20 años. Y me he exigido mucho. Incluso ahora, que me importan poco las estadísticas, me preparo más que nunca. Y lo hago corrida a corrida. Me reconozco bastante en esa idiosincrasia de luchar, de sufrir, de ganar, de perder. He procurado ser íntegro. Defender mi forma de torear y de vivir. Y hay ocasiones en las que sí me planteo dejarlo”.



En el diario español, El Juli, aficionado del Atlético de Madrid, confiesa que su primer hijo salió hincha del Real. Una muestra de eso es que en la última final de la Champions, su primogénito salió al campo del Bernabéu de la mano del futbolista Sergio Ramos.

David Fandila 'El Fandi' lidia un toro, el domingo 18 de noviembre en Lima. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Los demás carteles



El sábado 1 de diciembre se celebrará un mano a mano en Latacunga. David Fandila, ‘El Fandi’, un torero de entrega que ha triunfado en las plazas más importantes del Ecuador pondrá la cuota de entrega y espectacularidad.



El otro torero en la palestra de este mano a mano es José Mari Manzanares, uno de los mejores matadores del momento y aclamado en Sevilla y Zaragoza, este año.



Los dos toreros anunciados triunfaron este mismo año en la Plaza de la Real Maestranza de Sevilla, eso habla bien de la categoría de esta feria 2018.



Para las dos primeras corridas los toros son de los hierros de Huagrahuasi y Triana.

Y para completar la oferta la empresa anuncia una corrida de variada composición el 2 de diciembre. El torero de Latacunga, Diego Rivas, vuelve a vestirse de luces. Junto a Rivas hará el paseíllo Francisco Cortez, ‘El Cortez’, uno de los más recientes matadores nacionales con alternativa en el 2016, en San Miguel de Bolívar.



El novillero José Andrés Marcillo vuelve al país a mostrar sus progresos, luego de una etapa de preparación en el campo bravo español. Para rematar el cartel de estas corridas mixta, dos rejoneadores: el ya reconocido Álvaro Mejía junto a David Albuja.



Las entradas se encuentran a la venta en el Swissotel, en Maltería Plaza, en Latacunga; los locales de Ticketshow de Musicalísimo en el CCI, El Bosque, El Jardín, Qourum Paseo San Francisco.



La organización sugiere que las personas que compraron abonos se acerquen al punto de venta en el Swissotel.