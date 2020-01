Paco Perlaza, Luis David Adame y Roca Rey: lo mejor de Cali

LEA TAMBIÉN

La Feria de Cali 2019 culminó en las goteras del año viejo con triunfo doble de diestros de Colombia y México.

Paco Perlaza jugaba en patio propio y echó mano de su experiencia al indultar a Manchado de Salento, en una corrida en que se anunció como desafío ganadero. Esa misma tarde el mexicano Luis David volvió a cortar dos orejas y los dos diestros americanos se fueron por la puerta grande.



La evocación de Juan Manuel Domínguez, ganadero de Fuentelapeña, secuestrado hace un mes estuvo presente; tarde de poco público y en la que Román no tuvo un debut feliz.



La otrora feria que reclamaba para sí el orgullo de vender sus abonos desde el mes de junio volvió a mostrar en el fin de 2019 muchos claros en los tendidos. De los diestros que obtuvieron los máximos trofeos por partida doble -como dato señalado como curiosidad, todos americanos- el otro torero que atravesó en volandas la puerta del Señor de Los Cristales fue el peruano Roca Rey.



La feria se abrió el jueves de la semana pasada con una novillada de Alhama, de buen juego y con sendas orejas para Gitanillo de América (hijo) y otro torero de dinastía: Diego San Román, de México. Cerraba terna Sebastián Hernández que se dispone a tomar la alternativa en Manizales.

La tan anunciada corrida Goyesca dejó como saldo una pobre entrada de público y una oreja in extremis del maestro Enrique Ponce. Paco Ureña no tuvo opciones y demostró su entrega y valor el colombiano Juan de Castilla. Los toros de Ernesto Gutiérrez -uno de los hierros más apetecidos por las figuras- no funcionaron.



El Festival de la Virgen de la Macarena sí convocó una buena entrada el sábado con un buen encierro de las herederas de Ernesto González Caicedo que vieron que dos de sus novillos se indultaron. El francés Sebastián Castella y el azteca Luis David Adame lograron el perdón de la muerte y cortaron dos orejas cada uno, mientras Ponce, Ureña y Luis Bolívar se hicieron de un trofeo.



La corrida de Achury Viejo dejó solamente lugar para que los toreros expresen sus buenos deseos. Emilio de Justo volvió a triunfar con una oreja en Cali y Manuel de Jesús, ‘El Cid’ se despidió con una cariñosa vuelta al ruedo. Luis Miguel Castrillón no tuvo suerte.



La corrida del empresario y ganadero Juan Bernardo Caicedo -otro de los hierros preferidos en Colombia- no terminó de romper pero un toro lidiado por Roca Rey permitió que aflore la condición de figura mandona del peruano.

Guillermo Rodríguez, periodista de Caracol y el Portal Tendido 7, resalta: ‘Tres cuartos largos de plaza en medio de una pertinaz lluvia que a veces fue aguacero. Dos toros de Juan Bernardo Caicedo dieron alta nota por juego, los lidiados en segundo y tercer lugar (al que dio la vuelta al ruedo).



En su primero, Luis Bolívar comenzó con dos faroles de rodillas, chicuelinas y una media. Chispazos de buen toreo y temple en las telas, comenzó la faena de muleta de rodillas con un ramillete por el pitón derecho aprovechando la prontitud en las embestidas. Oficio y madurez exhibió y entendió la profundidad de las embestidas porque el toro iba largo y rebosaba en la muleta. Una oreja.



Roca es un torrente de emociones y un relámpago en su toreo. Faena intensa le tocó uno cerrado de pitones. Se echa el capote a la espalda y las caleserinas. Abre de muleta con un escalofriante pase cambiado sin inmutarse y atornilladas las zapatillas en la arena. Aguanta. Gira los talones, embarca al toro, vienen tandas por el derecho de mano baja, lentas, suaves mientras cae agua a placer. Y rompe ‘La Flor de la Canela’ de doña Chabuca Granda, paisana del limeño por la banda de música que se luce con esos acordes. Remata los muletazos abajo y la plaza es un manicomio, se pega un garbeo para darle aire al toro. Hay temple y ligazón. Media lagartijera, las dos orejas y la vuelta al ruedo al toro’.