Nick Kyrgios, el polémico tenista australiano, fue suspendido tras dar positivo por cocaína

Nick Kyrgios atraviesa un nuevo episodio que condiciona su carrera profesional después de varias temporadas marcadas por las lesiones. Esta vez, el australiano quedó fuera de competencia por un caso relacionado con el Programa Antidopaje del Tenis.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) anunció este miércoles 19 de agosto la suspensión provisional del tenista de 31 años, luego de que una muestra entregada durante un torneo ATP 250 en Mallorca, España, arrojara un resultado positivo por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.

La medida está vigente desde el 4 de agosto de 2026 mientras se resuelve el procedimiento correspondiente. Horas después de conocerse el caso, Kyrgios reconoció públicamente que cometió un error, asumió la responsabilidad y anunció que se alejará temporalmente de las redes y la vida pública.

¿Por qué Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente?

Nick Kyrgios entregó una muestra para un control antidopaje el 22 de junio, durante el ATP 250 disputado en Mallorca.

El 17 de julio, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) detectó benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, según la información proporcionada.

La cocaína está considerada por la AMA como una sustancia de abuso y está prohibida en competición.

El resultado derivó en una suspensión provisional de Kyrgios mientras se tramita su caso bajo las normas antidopaje aplicables.

Según la información entregada, la medida comenzó a regir el 4 de agosto y el australiano no la ha apelado hasta el momento.

Es importante precisar que se trata de una suspensión provisional y no de una sanción definitiva. La duración de una eventual suspensión deberá determinarse dentro del procedimiento correspondiente.

Australian tennis player Nick Kyrgios has been provisionally suspended under the Tennis Anti-Doping Programme.



🔗 https://t.co/W4B69vq1RW pic.twitter.com/GoRss7TCPo — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) August 19, 2026

¿Qué dijo Nick Kyrgios después de su positivo?

Kyrgios reaccionó después de que el caso se hiciera público y reconoció el resultado del control realizado en Mallorca.

“He dado positivo en una prueba en Mallorca. Cometí un gran error y asumo toda la responsabilidad por ello. Lo siento por mis aficionados, por mi familia, por mis patrocinadores y por todos los que están cerca de mí. Sobre todo, lo siento por los niños que me siguen”.

El australiano también habló sobre las dificultades que atravesó durante los últimos años debido a sus problemas físicos.

“Las lesiones de los últimos dos años me han hecho mucho daño, física y mentalmente. Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente esperaba y aceptar esto al final de mi carrera ha sido mucho más duro de lo que imaginaba”.

Kyrgios sostuvo que esa situación no justifica lo ocurrido y asumió la responsabilidad por el resultado positivo.

¿Cuánto tiempo estará suspendido Nick Kyrgios?

Por ahora, no existe en la información proporcionada una sanción definitiva ni una fecha establecida para el regreso de Nick Kyrgios.

La medida vigente es provisional y comenzó el 4 de agosto de 2026.

Mientras permanezca suspendido, Kyrgios no podrá participar en las actividades prohibidas por las normas aplicables del Programa Antidopaje del Tenis.

Estas restricciones alcanzan las competiciones y actividades organizadas o sancionadas por organismos como ATP, WTA, ITF, Grand Slams y federaciones nacionales afiliadas.

La resolución definitiva dependerá del procedimiento antidopaje y de las circunstancias evaluadas dentro del caso.

¿Qué títulos ha ganado Nick Kyrgios durante su carrera?

Kyrgios alcanzó algunos de sus principales resultados durante la década pasada y llegó a ubicarse entre los mejores tenistas del mundo.

El australiano conquistó siete títulos individuales ATP, tres de ellos correspondientes a la categoría ATP 500.

Su mejor posición en el ranking mundial fue el puesto 13, alcanzado en octubre de 2016.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó en Wimbledon 2022. Kyrgios alcanzó la final del torneo británico, en la que perdió frente a Novak Djokovic.

Ahora, a los 31 años, su futuro competitivo queda pendiente de la resolución definitiva del procedimiento antidopaje.

Con información de Agencia EFE.