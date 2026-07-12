Jannik Sinner retuvo el título de Wimbledon y conquistó su quinto Grand Slam

Jannik Sinner sigue escribiendo su nombre entre las grandes figuras del tenis mundial. El italiano derrotó este domingo al alemán Alexander Zverev por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4 para conquistar, por segundo año consecutivo, el título de Wimbledon.

El número uno del mundo necesitó tres horas y 47 minutos para remontar un partido que comenzó cuesta arriba y levantar su quinto trofeo de Grand Slam, consolidando su dominio en el circuito.

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Con este triunfo, Sinner suma dos títulos de Wimbledon (2025 y 2026), dos Abiertos de Australia (2024 y 2025) y un Abierto de Estados Unidos (2024), además de reducir la diferencia con Carlos Alcaraz, quien acumula siete títulos de Grand Slam.

Sinner volvió a imponer su dominio

La final comenzó muy igualada, con ambos tenistas mostrando un altísimo nivel con el servicio.

Ninguno logró romper el saque de su rival durante el primer set, que se definió en un intenso ‘tie-break’. Allí, Zverev aprovechó sus oportunidades y se llevó la manga por 9-7, consiguiendo su primer set ganado ante Sinner después de seis enfrentamientos consecutivos sin lograrlo.

Sin embargo, el italiano reaccionó de inmediato.

El segundo parcial volvió a desarrollarse sin quiebres, aunque esta vez Sinner mostró mayor autoridad en el desempate y lo ganó con claridad para igualar el encuentro.

A partir de ese momento, el número uno del mundo comenzó a inclinar el partido a su favor.

El desgaste pasó factura a Zverev

La resistencia del alemán empezó a disminuir en el tercer set.

Sinner consiguió el primer quiebre del partido para colocarse 5-3 y posteriormente cerrar la manga, quedando a un solo set del campeonato.

Antes del cuarto parcial, Zverev abandonó momentáneamente la pista para recibir atención y recuperar energías, reflejando el desgaste físico que le provocó el intenso duelo.

Ya en el tramo definitivo, el italiano volvió a quebrar el servicio de su rival en el séptimo juego y administró la ventaja con la tranquilidad que caracteriza a los grandes campeones.

Finalmente, selló la victoria para revalidar el título en el All England Club.

Once was nice had to do it twice 🏆🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kXaBUpKpMR — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

Un Wimbledon para la historia

Con este triunfo, Jannik Sinner se convirtió en el décimo jugador de la Era Abierta en defender con éxito el título individual masculino de Wimbledon.

Además, alcanzó las 100 victorias en torneos de Grand Slam y elevó a cinco su colección de títulos ‘major’.

También es el decimocuarto tenista de la historia en conquistar más de un Wimbledon y el tercer jugador en activo con múltiples títulos en el césped londinense, junto a Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

Sinner amplía su dominio sobre Zverev

La victoria también prolongó el dominio del italiano sobre Alexander Zverev.

El alemán no derrota a Sinner desde el Abierto de Estados Unidos de 2023 y acumula ya diez derrotas consecutivasfrente al número uno del mundo.

Pese a la derrota, Zverev firmó la mejor actuación de su carrera en Wimbledon al alcanzar por primera vez la final del torneo, impulsado por la confianza adquirida tras conquistar Roland Garros hace apenas unas semanas.

Un 2026 brillante para el número uno

Sinner llegará al lunes con 79 semanas consecutivas como número uno del ranking ATP, confirmando su condición de mejor tenista del planeta.

En lo que va de la temporada apenas ha perdido tres partidos y continúa ampliando un palmarés que ya alcanza 30 títulos como profesional.

Además del trofeo, el italiano recibió un premio económico de 3,6 millones de libras esterlinas (aproximadamente 4,22 millones de euros) por conquistar Wimbledon.