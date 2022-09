¿Dónde ver el último partido de Roger Federer?

Roger Federer se alista para para su último partido. Foto: EFE

Agencia EFE

Los integrantes de la Laver Cup se fotografiaron este miércoles, 21 de septiembre del 2022, en el puente de la Torre de Londres sin la presencia de Rafael Nadal, que no llegará a la capital británica hasta este jueves, pero sí con Roger Federer y otras estrellas.

La comitiva de tenistas estuvo liderada por Federer, gran figura de la competición por su próxima retirada, y Novak Djokovic, que aterrizó en Londres este martes y acumula dos días de entrenamientos en el O2.

Los tenistas, vestidos de traje, se hicieron fotografías en esta ubicación clásica de Londres, sin un Nadal que confirmó que no llegaría al torneo hasta el jueves día que se ejercitará en el O2 y realizará una rueda de prensa previa a la competición.

El equipo de Europa, capitaneado por Bjorn Borg, está compuesto por Federer, Djokovic, Andy Murray, Nadal, Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas, mientras que el Resto del Mundo, cuyo capitán es John McEnroe, está integrado por Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, Diego Schwartzman, Frances Tiafoe, Alex de Miñaur y Jack Sock.

Además, los tenistas estuvieron acompañados en la reunión previa a la foto por el australiano Rod Laver, ganador de once Grand Slams y único hombre en la historia en completar el Grand Slam. Lo logró en dos ocasiones, en 1962 y 1969.

¿Dónde ver el partido de Roger Federer?

El suizo Roger Federer se despedirá del tenis profesional el viernes, 23 de septiembre del 2022, con un partido de dobles en la Laver Cup y no disputará partidos individuales durante el torneo.

Los partidos se jugarán del 23 al 25 de septiembre. Toda la programación se podrán ver por Star+

Programación:

Viernes 23

ESPN 06:00 de Ecuador



Sábado 24

ESPN3 06:00 de Ecuador 12:00 de Ecuador



Día # 3 – Domingo 25

ESPN 05:00 de Ecuador

"No voy a poder jugar partidos individuales, esto estaba bastante claro. Por eso no fue una opción jugar el torneo de Basilea en octubre. Seguramente juegue el dobles aquí el viernes por la noche y eso es todo. Le pregunté a nuestro capitán, a Bjorn Borg, si estaba bien que hiciera eso y me dijo que podía hacer lo que quisiera".

Una de las posibilidades que hay es que Federer dispute ese encuentro de dobles junto a Rafael Nadal, como ya ocurrió en la edición de 2017, en una imagen icónica para el deporte ya que, por primera vez en la historia, dos de los mejores tenistas compartieron pista.

En la rueda de prensa, Federer, que anunció su retirada la pasada semana, dijo que la el último set jugado contra Hubert Hurkacz en Wimbledon 2021 -que perdió por 6-0- fue la peor hora de su carrera y que ahí se dio cuenta de que la rodilla no estaba funcionando.