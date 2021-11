En España ven a Ecuador como el rival más asequible en Copa Davis

Agencia EFE

Sergi Bruguera, capitán del equipo español de Copa Davis que ha iniciado la recta final de su preparación para las Finales de la competición que arrancan el jueves 25 de noviembre del 2021, rechazó que España afronte el torneo con la presión extra por la condición de vigente campeón.

“Ha pasado un año en el que no hemos jugado y no hay presión por defender nada. Tenemos la presión de querer hacerlo bien y competir bien. La presión de la Copa Davis en sí, pero no por defender el título”, indicó Sergi Bruguera en declaraciones difundidas por la Federación Española de Tenis.

España se medirá en la fase de grupos a Ecuador y a Rusia al que el capitán considera el conjunto más potente de todos los participantes.

“Ecuador, en principio, es el rival más asequible, aunque tiene muy buenos jugadores y en pista cubierta cualquiera te puede dar una sorpresa. Luego nos ha tocado el rival más duro que es Rusia, que tiene al dos, al cinco, al once y al treinta del mundo. No hay equipo más fuerte que ellos”, advirtió Bruguera.

El equipo español inició este domingo el contacto con las pistas del Madrid Arena. “Estos primeros días son para ir metiéndose en la competición y coger las sensaciones de la pista. Al ser cubierta hay que ver si es más rápida o lenta, pero sobretodo es importante adaptarse a la altura, que es lo que más cuesta”, indicó.

Pablo Carreño, Roberto Bautista, Carlos Alcaraz, Marcel Granollers y Feliciano López conforman el equipo español que afrontará la Copa Davis desde el viernes, cuando debutará ante Ecuador.

“He convocado a los mejores independientemente de la edad. Los que creo que están más preparados para competir. Y tanto Carlos (Alcaraz) como todos los demás están preparados para jugar la Davis”, subrayó el capitán de España.

España iniciará la defensa del título en el Grupo A de la fase inicial, con el enfrenamiento contra Ecuador, el viernes 26 de noviembre a partir de las 16 horas (10 de Ecuador), y a Rusia el domingo 28 a la misma hora en el Madrid Arena.

El equipo ecuatoriano:

Emilio Gómez puesto 149 ATP

Roberto Quiroz 291 ATP

Gonzalo Escobar 823 en individuales y 39 ATP en dobles



Diego Hidalgo 581 en individuales y 166 ATP en dobles

Cayetano March 701 ATP

Raúl Viver es el capitán