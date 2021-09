Los ecuatorianos Gómez y Quiroz avanzan en el Challenger de Quito

Redacción Deportes

El torneo ATP Challenger de Quito empezó bien para Ecuador con los triunfos en individuales de los tenistas Emilio Gómez y Roberto Quiroz, en el Arrayanes Country Club de Puembo.

Emilio Gómez (161 ATP) derrotó 6-1 y 6-2 al juvenil tricolor Gian Rodríguez, de 17 años. “La verdad que he estado muy bien, estamos aquí desde el miércoles en la noche y cómo no había jugado en la altura hace mucho tiempo, me vino bien una buena adaptación con tres días. Hay que seguir intentando mejorar para las siguientes rondas”, dijo Gómez tras el partido.

En la segunda ronda, Gómez se enfrentará al ganador del partido entre el suizo Johan Nikles (409) y el francés Alexis Gautier (444).

Por su parte, Quiroz se impuso 6-4 y 7-5 al tricolor Diego Hidalgo. Ambos son parte del equipo de Copa Davis del país.

Se debe recordar que 850 entradas se comercializan a diario a un costo cada una de USD 5. Los boletos se compran en el club sede.

Resultados 13 de septiembre

Singles primera ronda

Emilio Gómez (2) ECU a Gian Rodríguez ECU 6-1, 6-2

Cristian Rodríguez COL a Martin Zukas ARG 6-7(4), 7-5, 7-6(4)

Matthieu Perchicot FRA a Cayetano March ECU 6-4, 6-0

Genaro Olivieri ARG a Oriol Roca-Batalla ESP 3-6, 6-3, 7-5

Roberto Quiroz (8) ECU a Diego Hidalgo ECU 6-4, 7-5

Singles qualy última ronda

Alejandro Gómez COL a Mario Galárraga ECU 6-3, 6-1

Christian Langmo USA a Jorge Ruiz ECU 6-2, 6-2

Alexis Gautier FRA a Alejandro Mendoza BOL 6-1, 6-0

Luca Castelnuovo SUI a Hugo Minda ECU 6-4, 6-3

El ATP Challenger de Quito Circuito Dove Men+Care Legión Sudamericana se jugará hasta el 19 de septiembre en las canchas de arcilla del Arrayanes Country Club.

El campeón del torneo obtendrá 80 puntos ATP, mientras que el finalista sumará 48.