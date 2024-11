Diego Forlán dio sus primeros pasos en el tenis profesional este miércoles 13 de noviembre de 2024. El icónico exjugador uruguayo participó en el Abierto de Uruguay, en Montevideo, en la categoría de dobles.

‘Cachavacha’ hizo dupla con el argentino Federico Coria en su primer torneo profesional, aunque esta no es su primera experiencia con el deporte blanco. Forlán ya había competido en el circuito senior de la ITF para mayores de 30 años, pero ahora hace su debut a nivel profesional.

En su partido inicial, Forlán y Coria fueron derrotados por 6-1 y 6-2 ante los bolivianos Boris Arias y Federico Zeballos en el Abierto de Uruguay. La pareja rioplatense recibió los aplausos y cánticos de la multitud que llenó el Carrasco Lawn Tennis de Montevideo, pero no logró vencer el dominio de la sólida dupla boliviana.

A pesar de los esfuerzos de Coria, quien destacó con varios puntos ganadores, y de Forlán, la dupla no pudo contrarrestar la habilidad de sus rivales.

Al concluir el encuentro, Forlán agradeció a Coria por acompañarlo en esta nueva aventura y al público que acudió a verlo, dejando momentos memorables para los fanáticos.

