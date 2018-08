Serena Williams sufre ante Konta la peor derrota de su carrera por 6-1 y 6-0 

LEA TAMBIÉN

La tenista estadounidense Serena Williams, exnúmero uno del mundo, sufrió la peor derrota de su carrera al caer por 6-1 y 6-0 ante la británica Johanna Konta en la primera ronda del Torneo de San José, en Estados Unidos.

En la noche del martes, Konta necesitó menos de una hora para liquidar a Williams, campeona de 23 Grand Slams que disputó a mediados del mes pasado la final de Wimbledon y logró así su mejor resultado tras dar a luz en 2017 a su hija Olympia Ohanian.

Seis aces y una efectividad del 83 por ciento en el servicio fueron suficientes para que la británica lograra imponerse sobre una Williams, de 36 años, que se vio cansada y poco acertada. "Es una experiencia única y enriquecedora jugar contra ella (Williams)", dijoal término del encuentro Konta, quien se enfrentará a Sofía Kenin en la segunda ronda.

La norteamericana por su parte reconoció que jugó mal y que su rival "estuvo mejor". "Sé que puedo dar más de lo que di en este partido". "Tengo muchas cosas en mi mente y no tengo tiempo de lamentarme por la derrota. Claramente no fui la mejor, cuando salí a la cancha estuve luchando pero así es el juego. Me quedo con lo positivo", dijo.



Williams, que enfrentó complicaciones de salud luego del nacimiento de Olympia en septiembre del año pasado, comenzó el año con una derrota ante su hermana Venus en el Torneo Indian Wells a principios de marzo. Poco después, cayó ante Naomi Osaka en primera ronda del Abierto de Miamiy en junio pasado se retiró en octavos de final del Torneo Roland Garros a causa de una lesión.