Pablo Cuevas accede a octavos del Challenger Ciudad de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El tenista uruguayo Pablo Cuevas derrotó por 6-3 y 6-0 al ecuatoriano Diego Hidalgo y junto al colombiano Santiago Giraldo, el serbio Pedja Krstin y el argentino Juan Ignacio Londero accedieron a octavos del Challenger Ciudad de Guayaquil, de Ecuador.

Giraldo derrotó al portugués Joao Domíngues por 7-5 y 6-3, mientras que Pedja Krstin venció al dominicano Roberto Cid, por 6-3 y 7-6 (3).



Por su parte, Londero se impuso al italiano Lorenzo Giustino, por 6-2 y 6-3. Mientras tanto, el argentino Federico Delbonis, segundo favorito del torneo, se retiró del torneo debido a una lesión en la cadera y en su lugar entró al cuadro principal el serbio Miljan Zekic.



La organización del torneo, precisó los siguientes partidos de individuales para mañana, martes.



Carlos Berlocq (ARG) vs. Guido Andreozzi (ARG)

Gastao Elías (POR) vs. Miljan Zekic (SRB)

Paolo Lorenzi (ITA) vs. Martín Cuevas (URU)

Nicolás Álvarez (PER) vs. Pedro Sousa (POR)

Gerald Melzer (AUT) vs. Federico Coria (ARG)

Christian Garín (CHI) vs. Facundo Bagnis (ARG)

Facundo Argüello (ARG) vs. Gilherme Clezar (BRA)

Daniel Galán (COL) vs. Arthur De Greef (BEL).