Inminente retorno de Juan Martín del Potro a las pistas de tenis

El regreso del argentino Juan Martín del Potro a las pistas de tenis en un cuadro individual pasa por un partido de dobles, una prueba para comprobar si la fractura de la rótula derecha que sufrió en octubre del año pasado le permitirá competir con los mejores tenistas del mundo en el torneo de Madrid.

“Venir a este torneo es un paso más de mi puesta a punto y recuperación final para volver a sentir mi plenitud física sobre la lesión de la rodilla”, dijo este domingo 5 de mayo del 2019 Del Potro. “Es un proceso de evolución, cada día me siento mejor, y aquí voy a entrenarme con los mejores y eso me dará ritmo”, añadió el de Tandil.



“Necesito tiempo para volver a adaptarme pero es el mejor momento para hacerlo”, comentó Juan Martín.



‘Delpo’ está acostumbrado a sufrir y a levantarse cada vez que ha pasado por malos momentos. Sus muñecas han sufrido operaciones, que casi le hacen retirarse, pero esta vez ha sido una rodilla la que le jugó una mala pasada el 11 de octubre del 2018 en Shanghai en un duelo contra el croata Borna Coric, cuando lucía su mejor posición en el ‘ranking’, el puesto número tres.



Tras ser operado y seguir un proceso de rehabilitación, volvió a las pistas en febrero en Delray Beach, pero el dolor de rodilla permanecía y, pese a todo, alcanzó los cuartos de final, aunque cedió ante el estadounidense Mackenzie McDonald. Y ahí paró de nuevo para seguir un tratamiento alternativo con plasma rico en plaquetas, hasta confirmar que jugaba en Madrid.

“Siempre me gustó jugar en Madrid, donde he tenido buenos resultados. Las condiciones me gustan, el cariño de la gente es muy bueno y todo esto hace que este torneo sea de los mejores del mundo, sin olvidar la comida, la ciudad. Todo hace que sea un torneo de alto nivel”, dijo.



Del Potro debutará probablemente este lunes 6 de mayo en el cuadro de dobles formando pareja con el japonés Kei Nishikori. Jugarán contra el italiano Fabio Fognini y el sueco Robert Lindstedt.



“Para mi jugar un dobles es importante para comprobar y ver cómo está mi cuerpo sobre una cancha. Y si las sensaciones después del doble no son raras, seguramente me anime a entrar a jugar individual, es mi ilusión”, confesó del



Potro, que en esa llave lucharía contra el ganador del duelo entre los serbios Dusan Lajovic, finalista en Montecarlo, y Laslo Djere.

“Hay que ir día a día y esperar. No tengo ninguna prisa por empezar a jugar. Es más que nada mi ansiedad de volver al circuito, pero estoy cada vez más cerca de hacerlo. Puede ser en unos días o un poquito más adelante, pero sí tengo ganas de hacerlo”, añadió.



“Emocionalmente encontré algunas sensaciones parecidas a años anteriores, sobre todo en estos meses de días grises. Cuando me lesioné fue frustrante, porque estaba peleando por estar muy arriba y por cosas importantes”,

analizó el argentino.



“Fue más la desilusión por tener que parar por una lesión, pero tampoco creíamos que iba a llevar mucho tiempo. Los médicos me alentaron para solucionarlo rápido, pero eso no pasó, era más seria de lo que creían, y seguía con dolor a diario como todavía me pasa”, admitió Juan Martín.



Pero el argentino no se rinde: “Pienso hacia adelante y quiero hacerlo una vez más y con la mayor energía del mundo”. “Yo seguro que no soy el favorito”, admitió Del Potro sobre los candidatos al triunfo en Madrid. “Rafa (Nadal) sí y Dominic (Thiem) también porque está a un nivel muy alto y es de los pocos jugadores que le pueden ganar a Rafa”.



“Vuelve Roger a jugar y las condiciones son buenas para su juego y después también este torneo ha tenido sorpresas de jugadores que sacan fuerte. Pero los favoritos son siempre los mismos. Y Novak (Djokovic), porque es el número uno y por lo que representa, también hay que ponerlo en esa lista”,

dijo Del Potro, que, de momento, espera un partido de dobles para saber si está preparado.