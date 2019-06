‘Rafa’ Nadal y el reto de recuperar el número uno del ‘ranking’ mundial 

"Es increíble, no puedo explicar mis sensaciones. Ya era un sueño jugar la primera vez aquí en 2005, no podía imaginarme que en 2019 volvería a estar aquí", afirmó desde la pista Nadal. Foto: Dino García, especial para EL COMERCIO

"Ha sido un año complicado en términos de lesiones. Cuando uno se lleva bofetadas continuadas terminas estando herido. He pasado momentos en los que he estado herido mentalmente por las cosas que he ido pasando físicamente", afirmó tras derrotar en la final al austríaco. Foto: Dino García, especial para EL COMERCIO

"No creo en los avances mágicos, no son buenos porque no los asumes. Creo en los pasitos adelante, que puedes ir consolidando mentalmente, en el trabajo que he sido capaz de hace estas últimas cuatro semanas", señaló. Dino García, especial para EL COMERCIO