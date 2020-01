España gana a Bélgica pese a derrota de Nadal y pasa a semifinales de ATP Cup

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

España se impuso este viernes 10 de enero del 2020 en Sídney a Bélgica por 2-1, después de que ‘Rafa’ Nadal perdiera su partido de individuales y luego ganara en dobles para ofrecer a su equipo el punto decisivo en cuartos de final de la ATP Cup.

Rafael Nadal y Pablo Carreño ganaron en un partido de dobles muy disputado a Sander Gillé y Joran Vliegen por 6/7 (7/9), 7-5 y 10-7 en el ‘súper tie-break’, tras dos horas justas de partido.



Con su victoria ante Kimmer Coppejans (6-1, 6-4), Roberto Bautista había dado el primer punto a España, que ganó la Copa Davis en noviembre en Madrid.



Pero David Goffin dio después la sorpresa ganando a Nadal, actual número uno mundial, en dos sets en el segundo partido individual, con parciales de 6-4, 7-6 (7/3).



Para Goffin, de 29 años, era la segunda victoria en seis partidos contra el mallorquín.



“Fue duro, porque para nosotros fue un gran cambio pasar a jugar en Perth a hacerlo en Sídney”, dijo Nadal tras la victoria en dobles.

Cambio de Perth a Sídney



España había jugado en Perth, en la costa oeste de Australia, la fase de grupos, para pasar a hacerlo en Sídney, con más calor y humedad, en las eliminatorias.



“No tuvimos mucho tiempo para adaptarnos a estas condiciones de humedad y hacerlo contra estos grandes jugadores”, añadió en referencia a los belgas. “Pero estamos muy felices de estar en semifinales”, concluyó.



España se medirá el sábado por un lugar en la final a Australia.



En la otra semifinal, Rusia se medirá a Serbia, que liderada por Novak Djokovic, se impuso este viernes 10 de enero a Canadá por 3-0 en cuartos de final.

Pero si Djokovic ganó su partido individual, no lo hizo Nadal en el duelo contra el belga Goffin.



El español, favorito en el partido, habría dado a su país el pase a la final con una victoria, después del triunfo de Roberto Bautista contra Kimmer Coppejans, en una hora y media.



Pero el ganador de 19 Grand Slam cayó por 6-4, 7-6 (7/3) ante el belga, undécimo del mundo, en 2 horas y 23 minutos.



“Tuve que mantenerme tranquilo, lo que no era fácil”, dijo Goffin. “Sabía que contra ‘Rafa’ tenía que golpear pronto a la bola y tomar riesgos. Traté de imprimir ritmo al partido y que él buscara soluciones”, añadió.



Nadal no había perdido ningún set este año, antes de medirse a Goffin.