El colombiano Santiago Giraldo ganó a Miljan Zekic y busca su segunda final en el Challenger Ciudad de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El tenista colombiano Santiago Giraldo necesitó este miércoles 31 de octubre de 2018, tan solo de una hora y 42 minutos para vencer al serbio Miljan Zekic con un doble 7-5, 7-5, en duelo correspondiente a la segunda ronda del XIV ATP Challenger de Guayaquil torneo que se desarrolla en el Anexo Guayaquil Tenis Club.

El colombiano de 30 años de edad y ex 28 de la clasificación mundial del tenis en 2014, se alejó de las canchas el año anterior por motivos personales y una lesión que provocó su descenso en el ‘ranking’ ATP. Ahora, se ubica en el puesto 312.



“Ha sido una temporada muy rara, me tomé un tiempo sabático el año pasado, paré más de seis meses, apenas empecé en marzo, quise empezar con algunos pocos torneos, jugué muy poco este año, pero me he venido sintiendo mejor y mejor cada vez; gané algunos partidos en algunas ocasiones, en algunos torneos. Ya tengo ganas de jugar el próximo año a full, así que estoy contento”, manifestó Giraldo.



La victoria sobre Zekic le permite sumar 6 puntos ATP y le asegura un lugar en los cuartos de final del torneo, instancia en la que debe medir el jueves 1 de noviembre de 2018, al ganador del partido entre el ecuatoriano Roberto Quiroz y el argentino Juan Londero.



Las buenas actuaciones de Santiago Giraldo en el Puerto Principal, se remontan al 2009, cuando el tenista nacido en Pereira, dio dura batalla al ex 6 del mundo, Nicolás Lapentti en la final de Guayaquil. En aquella ocasión, el triunfo fue para el ecuatoriano en tres sets, pero Giraldo la recuerda gratamente: “Hace mucho tiempo jugué una final muy linda con ‘Nico’ Lapentti aquí. Recuerdo el estadio lleno y con un público que parecía Copa Davis”, destacó. “Estamos trabajando duro ahora y esperemos repetir la final acá”.

Los resultados del miércoles 31 de octubre del Challenger Ciudad de Guayaquil



Segunda ronda



Santiago Giraldo (COL) vs. Miljan Zekic (SRB) 7-5, 7-5



Facundo Arguello (ARG) vs. Ulises Blanch (ARG) 6-4 6-1



Pedro Sousa (POR) vs. Hugo Dellien (BOL) 4-6, 6-1, 6-4



Peja Krstin (SRB) vs. Paolo Lorenzi (ITA) 7-6(6), 6-2