Los técnicos más exitosos de la región

El portugués Jorge Jesús, técnico del Flamengo, fue galardonado con la Orden del Infante D. Henrique, el reconocimiento más importante de su país, “por el prestigio que su trabajo como entrenador” le ha granjeado.

La atribución del premio fue anunciada por la Presidencia de Portugal en un comunicado en el que se apunta que, “después de importantes victorias” en su país, “Jorge Jesús se ratificó también en el extranjero y en particular en Brasil y América Latina”, tras el triunfo del Flamengo en la Copa Libertadores.

La Jefatura de Estado lusa comunicó su decisión al término de la final del Mundial de Clubes, que enfrentó al Flamengo con el Liverpool.



El duelo dejó como ganador al conjunto inglés por 1-0, lo que no ha frenado a Portugal para reconocer a un técnico que, al conocer la gloria en Brasil, ha dejado atónitos a sus compatriotas.



Jesús llegó este año al cuadro carioca. Armó una plantilla competitiva con el gran objetivo de conseguir su segunda corona de la Libertadores. No solo lo logró ese campeonato. También se impuso en el Campeonato de Brasil, alcanzando el doblete tan anhelado por la ‘torcida’ del ‘Fla’.

Miguel Ramírez asumió el banquillo rayado en mayo. Es campeón de la Sudamericana. Foto: API



Ramírez y un ascenso meteórico a la élite



La llegada de Miguel Ángel Ramírez al banquillo del primer equipo de Independiente del Valle fue todo un experimento. Santiago Morales, gerente del club, fue el encargado de conversar con el español después de que Ismael Rescalvo se fuera a Emelec.



El directivo apostó por su director de formativas. Le ofreció un contrato a largo plazo con el fin de que se sientiese respaldado por el club.



“Le hicimos firmar un contrato de tres años. Esto, para que entienda que si fallaba, no íbamos a quemar su nueva etapa de entrenador”, dijo Morales.

Con él en el banquillo, el equipo consiguió su primer título en su primera década en la Serie A. Se consagraron en la Copa Sudamericana con una plantilla que su base no supera los 25 años.



Ramírez comandó a los ra­ya­dos desde la segunda fase del torneo regional. En la LigaPro llegó hasta cuartos de final. Su trabajo pragmático y estructurado le permitió al club alcanzar el éxito.



“Ramírez entrenó al equipo unos días antes de ratificarlo como técnico principal. A varios jugadores les pedimos su opinión. Queríamos saber qué pensaban de él y de su cuerpo técnico. Nos sorprendimos de la fluidez con la que Ramírez conversaba con su plantilla”, recuerda Morales.



Con IDV, el estratega ibérico consiguió 27 puntos con siete partidos ganados y seis empatados. Esto le permitió clasificar a los ‘playoffs’, donde quedó eliminado ante Delfín.



En la Sudamericana, su plantilla logró cinco triunfos que les permitió ser los monarcas de la segunda competencia más importante de la región. Su próximo reto será en la Libertadores, donde enfrentará al Flamengo, Júnior de Colombia y un rival más por definir.

Marcelo Gallardo, finalista de la Libertadores con River, ganó 7 títulos internacionales. Foto: EFE



Marcelo Gallardo, un especialista en finales

River Plate pasará a la historia como uno de los clubes más ganadores de la década. Bajo la conducción del entrenador Marcelo Gallardo, el cuadro argentino llegó a tres finales de Libertadores. Fue campeón en el 2015 y en el 2018. Este año fue finalista y protagonista del torneo, eliminando a Boca Juniors, su eterno rival, en semifinales.



En esta temporada dejó en el camino a Cerro Porteño, Cruzeiro e Inter de Porto Alegre.



En la Supercopa Argentina, los ‘Millonarios’ son quintos, pero están a tres puntos del líder, que es Argentinos Júniors.



En su palmarés como DT ostenta tres Copas Argentinas, una Supercopa Argentina y siete títulos internacionales.



También ha ganado la Copa Sudamericana, Libertadores, Suruga Bank y la Recopa. Todo esto, sentado en el banquillo de River Plate. El logro más recordado fue el del año pasado en Madrid, nuevamente ante los ‘Xeneizes’, en la final sudamericana.