16 técnicos de la Serie A prueban a sus jugadores antes del debut en la LigaPro

Más de 20 partidos amistosos o de comprobación están programados hasta el 3 de febrero del 2019 en diferentes canchas del país. Estos juegos servirán para que los 16 técnicos de la Serie A puedan conocer más de cerca el accionar de sus dirigidos.

La mayoría de los conjuntos inició la pretemporada en la primera semana de enero y por eso, los estrategas ya empezaron a probar sus equipos con miras al arranque de la LigaPro que será el 8 de febrero. El primer paso fue ensayar entre los equipos A y B.



Barcelona SC se prepara en Uruguay; mientras Emelec y Guayaquil City lo hacen en Argentina. En paralelo con los entrenamientos, también se prueban con adversarios de esos países. Los clubes también se alistan para las presentaciones de sus respectivos jugadores y cuerpos técnicos.



En el caso del Deportivo Cuenca, por ejemplo, se oficializó al equipo peruano Universidad de San Martín de Porres como rival de la Noche Colorada, que se jugará el 1 de febrero. La programación arrancará a las 19:00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, con la actuación de los artistas Javier Neira y Gerardo Morán.

Cotejos programados:



19 de enero, en Quito



Liga vs. Aucas



19 de enero, en Argentina



Chacarita Juniors vs. Emelec



21 de enero, en Perú



César Vallejo vs. Barcelona



23 de enero, en Argentina



Dep. Morón vs. Emelec



23 de enero, en Ambato



Mushuc Runa vs. Técnico Universitario



24 de enero, en Quito



Independiente del Valle vs. Liga



25 de enero, en Quito



El Nacional vs. Dep. Cuenca



26 de enero, en Guayaquil



Barcelona vs. Alianza Lima



26 de enero, en Quito



América vs. Dep. Cuenca

27 de enero, en Quito



Dep. Cuenca vs. Técnico Universitario.



30 de enero, en Quito



Liga vs. Deportivo Cuenca



30 de enero, en Riobamba



Olmedo vs. Mushuc Runa



3 de febrero, en Machala



Fuerza Amarilla vs. Emelec

