Técnico Universitario golea 3-0 al Mushuc Runa en el Bellavista y se aferra a salvar la categoría

El Técnico Universitario ganó 3-0 al Mushuc Runa en el estadio Bellavista. El partido se jugó la noche de este lunes 21 de octubre de 2019, con motivo de la fecha 28 del campeonato nacional. Las anotaciones fueron de Charles Vélez, Carlos Mosquera e Iván Zambrano. Juan Martín Amieva, del ponchito, se perdió una oportunidad de descontar con un penal.

Los primeros 15 minutos del partido transcurrieron con varios roces entre jugadores rivales. Y, aunque ambos clubes intentaron acercarse al área rival, no lograban concretar jugadas. Técnico Universitario construía oportunidades, pero solo lograba llegar a los tres cuartos de cancha. Mientras tanto, el ponchito dominaba en posesión del balón.



Carlos Mosquera recibió un centro dentro del área, amagó a dos defensas del Mushuc Runa y disparó. Sin embargo, un tercer defensa logró desviar el remate y envió el balón al tiro de esquina. Esta fue una de las jugadas más claras durante el primer tiempo.



En el minuto 33 hubo una polémica a raíz de una falta sobre Edwin Méndez. En un inicio, el árbitro Carlos Orbe iba a marcar un tiro penal, pero miró a su asistente y estuvo a poco de arrepentirse. Sin embargo, después de analizar la jugada, el juez finalmente marcó el penalti.



Charles Vélez fue el encargado de cobrar. Remató a la esquina inferior derecha del portero rival. El arquero se lanzó en la misma dirección, pero el tiro de Vélez fue muy potente, por lo que Carlos Ortiz no alcanzó a desviar el balón. Poco después, Carlos Mosquera disparó desde la línea límite del área del ponchito, después de hacerse con el balón. Quería anotar el segundo en favor del Técnico, pero el tiro salió desviado hacia arriba.



Pero Mosquera quería su gol y no descansó hasta obtenerlo. Después de un pase y una veloz corrida, el jugador logró adelantarse a los defensas. El portero Carlos Ortiz salió anticipadamente para interceptar el balón, pero el colombiano remató y la pelota salió por un lado del portero, pasando lentamente la línea de gol. Así, el Técnico se ponía en ventaja de 2-0.



Pese a que la segunda mitad del primer tiempo fue más dinámica, el inicio del segundo volvió a caer en intensidad. En el minuto 54, Mushuc Runa tuvo la oportunidad de descontar cuando un defensor del rodillo tocó el balón con la mano dentro de su propia área. El encargado de cobrar el penal fue Juan Martín Amieva, pero se perdió la oportunidad, pues lanzó el balón afuera.



El Técnico tuvo un par de acercamientos más al arco rival, aunque no logró concretar. Poco a poco, Mushuc Runa se dejaba vencer. Su defensa ya empezaba a dejar espacios abiertos y no avanzaba más allá de la mitad de cancha.



Casi al final del partido, Mosquera se adelantaba en el área rival. El defensor Francisco Silva lo perseguía. Metió la pierna y cometió una falta, por lo cual el árbitro marcó penal. Iván Zambrano fue el encargado del cobro. Remató con fuerza al lado izquierdo de la portería rival. Así, Técnico Universitario cerraba el partido con una goleada 3-0.



