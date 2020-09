Suspenden partido de fútbol en EEUU por cuatro casos de coronavirus

LEA TAMBIÉN

La liga de fútbol norteamericana (MLS) reportó el sábado cuatro casos de coronavirus en el equipo Colorado Rapids, por lo que suspendió el partido que debía disputar el domingo como local ante el Sporting Kansas City.

“Un jugador y tres miembros del personal de Colorado Rapids recibieron pruebas positivas por covid-19 durante una serie de pruebas realizadas el jueves y viernes”, señaló la MLS en un comunicado en el que no identificó a las personas contagiadas.



La liga señaló que el resto de jugadores del equipo dieron negativo en sus exámenes y no presentan síntomas del virus. Otra franquicia de la MLS, el FC Cincinnati, también reportó el sábado su primer caso confirmado de contagio de un jugador, lo que significa que ha recibido dos resultados positivos consecutivos.



El resto de la plantilla que dirige el holandés Jaap Stam ha seguido dando por ahora resultados negativos por lo que su partido de este sábado ante el New York City FC sigue en pie, señaló el FC Cincinnati en un comunicado.



La MLS, que suspendió su temporada regular en marzo por la pandemia tras solo dos jornadas disputadas, reanudó actividades en julio con el torneo 'MLS is Back' disputado en Disney World (Orlando).



A la conclusión de este evento, en agosto se reanudó la fase regular del campeonato con los equipos jugando en sus propios estadios, la mayoría a puerta cerrada.



Como parte de las medidas preventivas del campeonato, los futbolistas son sometidos a pruebas de coronavirus cada dos días, incluida siempre la víspera de los partidos.