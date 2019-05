La Superliga femenina de fútbol tiene más seguidores

LEA TAMBIÉN

Mayor respaldo de los aficionados, una mejor organización de las programaciones y la presencia de nuevos rostros en el fútbol femenino son algunos puntos a favor del desarrollo de la Superliga, que ya completó la quinta fecha.

El certamen, que pretende profesionalizar la práctica del fútbol femenino, tendrá en esta primera fase 22 fechas; pero hasta el momento no se ha podido concretar la venta de los derechos de transmisión por televisión. Esos son los recursos que esperan los clubes para financiar su temporada.



“Como se trata de una Liga profesional, siento que en estas primeras cinco fechas tenemos mayor presencia de público. Claro que siempre está la familia con nosotros”, dijo la mediocampista Daisy Sarco, quien ayer marcó dos goles en el triunfo de Espe sobre América, 3-2, en la cancha de la Casa de la Selección.



En estas cinco fechas dice que ha notado la presencia de un mayor número de aficionados e hinchas. “Nos han acompañado en todos los partidos. Hoy (ayer) pensábamos que no iban a venir por la lluvia y la neblina, pero lo hicieron”, añadió la jugadora, quien culminó sus estudios en Hotelería y Turismo. Ella estudió en la Espe gracias a su desempeño en el fútbol.



Una de esas hinchas incansables de la Espe, que ayer llegó a Monteolivo, es doña Enith Gonzaga. Ella alienta a las chicas del equipo politécnico e inventa los gritos de respaldo. “Me gusta respaldar a los equipos de la Espe. Ahora apoyamos a las chicas, que están jugando sus primeros partidos. El deporte es lo más lindo”, dijo la dama de cabello cano y de espíritu de fiesta.



La Superliga femenina tiene una mejor organización en cuanto a las programaciones. Cada partido tiene un comisario, delegado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Como autoridad, obliga a que se cumplan los requerimientos y que “los partidos empiecen puntuales”, dijo Fernanda Vásconez, de Ñañas.

Por ejemplo, ayer, domingo 19 de mayo del 2019, en la Casa de la Selección, para el partido entre Espe y América había a un costado una camilla y paramédicos. Hasta el año pasado, este contingente no era obligatorio y en un partido, una jugadora tuvo que ser evaluada sobre una pancarta publicitaria.



Otro punto que se debe destacar es el desempeño de varias jugadoras juveniles y de otras, que consolidan su carrera. Por ejemplo Nayely Bolaños, de El Nacional, anotó un ‘póker’ (4 goles) en el 12 a 0 que registró su equipo ante Aucas. Ayer volvió a convertir dos goles en el 4-0 sobre el Quito FC; y el conjunto criollo sigue de líder en la zona 2.



Las academias de fútbol femenino de Santo Domingo, Cuenca, Ambato y Quito han encontrado en la Superliga la ocasión para promocionar su trabajo. Por ejemplo, Evelyn Burgos, de 12 años, juega en el Deportivo Santo Domingo. Es la jugadora más joven de la Superliga y su nombre pasó a Récords Guinness, pues también lo es a nivel mundial.



Y ‘legionarias’, como Mayra Olvera, que jugó en Colombia y España, concretó su vinculación al Independiente del Valle y en la próxima semana ya podría debutar.

Algunos clubes sí han denunciado la falta de experiencia del arbitraje, del que dicen debe mejorar su desempeño.