El Sevilla tiene en su agenda al ecuatoriano Jackson Porozo como posible refuerzo

El contrato entre el ecuatoriano Jackson Porozo y el Santos, de Brasil, está próximo a culminar, y son varios los clubes que estarían interesados en sumar como refuerzo al campeón sudamericano. El Sevilla de España sería uno de ellos.

El zaguero de 19 años quiere abandonar las filas del ‘Peixe’ ante la falta de oportunidades desde que llegó en el 2018. Aún no debuta en primera categoría, a pesar de destacarse con la Sub 20 de Ecuador en el Sudamericano de Chile y el Mundial de Polonia en el 2019.



La austeridad que se prevé en el próximo mercado de pases, debido a la crisis económica que atraviesan los clubes por la emergencia sanitaria del covid-19, pone a Porozo como un jugador cotizado en el mercado.



Su vínculo con los brasileños culmina en agosto del 2020, por lo que llegaría a coste cero a cualquier club en el que decida jugar. Además, su juventud es un factor bien visto entre quienes siguen sus pasos.



Uno de ellos sería el Sevilla de la liga española. El portal digital El Desmarque destacó que el tricolor está entre las opciones de los blanquirrojos como nuevo refuerzo.



“Jackson Porozo es un nombre subrayado en la agenda de Monchi. El Sevilla guarda muy buenos informes del central, al que se le sigue desde el Mundial Sub 20. Desde entonces sus progresos no han pasado desapercibidos para la directiva deportiva y su situación con el Santos ha acelerado el interés”, señaló el portal.



El medio ibérico añadió que el contacto entre el Sevilla y el entorno del jugador ha sido constante. Pero que también tendría ofertas importantes de clubes de Italia y de Bélgica.



Daniel Manouchehri, agente del ecuatoriano, comentó para El Desmarque que el Sevilla “sin duda sería un gran club para Jackson Porozo” y que “él tiene todas las condiciones para ser un jugador de nivel mundial”. Aunque evitó confirmar si existe un interés real por parte de los españoles.



En Brasil, en cambio, buscan la manera de retenerlo, y evitar a toda costa que abandone las filas del ‘Peixe’ a coste cero. La Gazeta Esportiva mencionó que la directiva analiza una mejora salarial para compensar el poco espacio que tiene en el primer plantel que dirige Jesualdo Ferreira, e incitarlo a firmar la renovación.