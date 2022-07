Sixto Vizuete considera a Hernán Galíndez el portero idóneo para la Selección

El golero Hernán Galíndez en un entrenamiento de la Selección Foto: @LaTri

Redacción Bendito Fútbol

Uno de los puestos que está en mayor disputa en la Selección de Ecuador, para el Mundial Catar 2022, está en el arco. Alexander Domínguez (Liga de Quito), Hernán Galíndez (Aucas), Moisés Ramírez (Independiente del Valle) y Pedro Ortiz (Emelec) se disputan la chance de representar al país en el cuarto Mundial de su historia.



El 14 de julio del 2022, Gustavo Alfaro, entrenador de la Tri, consultado sobre el número de arqueros que convocará, mencionó que aún no lo tiene definido y esperará hasta la fecha tope que tiene para presentar la convocatoria definitiva, para tomar la decisión.



"Pueden ser 3 o 4 arqueros. Aún no lo tengo resuelto. Lo voy a ver en función de las planificaciones, de los momentos, de las circunstancias. El 14 de noviembre debemos dar la lista definitiva y hasta ese instante me voy a guardar el derecho de decidir si llevo tres o cuatro", dijo.



El 27 de julio del 2022, Sixto Vizuete, integrante del cuerpo técnico de Aucas y exentrenador de la Selección ecuatoriana, no tuvo reparos en dar su respaldo a Galíndez, quien se integró al cuadro oriental para el segundo semestre de este 2022 desde la Universidad de Chile.



"Si yo estuviera en la selección nacional, sin duda en el arco estaría Hernán Galíndez, es un líder y un gran ser humano", comentó en entrevista con Radio La Redonda.

Hernán Galíndez fue parte del proceso eliminatorio. Se hizo de la titularidad en la Copa América de Brasil 2021. Luego jugó en las eliminatorias ante Paraguay y Chile. Perdió el puesto por un desgarro muscular que lo dejó fuera por cuatro partidos.



El portero cerró las eliminatorias jugando ante Brasil, Perú, Paraguay y Argentina. En la gira realizada en junio en los Estados Unidos, Hernán Galíndez estuvo entre los convocados, pero no disputó ningún minuto. En los tres partidos el titular fue Alexander Domínguez.