Jordi Cruyff ratificó que está comprometido con el proyecto de la Selección ecuatoriana

El DT holandés-español, Jordi Cruyff, ratificó que está comprometido con la Selección ecuatoriana de cara a las competencias de la Copa América y las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Cruyff habló con el medio español Sport, donde además es columnista. El estratega se refirió a la Tri, cuando le consultaron sobre la posibilidad de trabajar junto a Xavi Hernández en el banquillo técnico del Barcelona catalán.



"Planear mi llegada a uno de los clubes más grandes del mundo, no puedo, nunca se sabe, pueden pasar muchas cosas. Pero ahora mismo estoy metido en mi proyecto con Ecuador y voy a dar mi 100% de energía en eso", dijo el entrenador, respecto a su proyecto con la Tri.



Hasta el momento, Cruyff no ha dirigido ni una sola práctica con la selección nacional. Pese a eso, el entrenador dice haber mantenido contactos con los jugadores que son candidatos a integrar sus nóminas.



"Hemos estudiado todo, el potencial, el ambiente, los objetivos. Me gustó mucho la oferta (de la Federación Ecuatoriana de Fútbol) y me motiva la idea de una Copa América. Me emocionó la idea de trabajar en un contiene donde el fútbol se vive con tanta pasión)", extendió el entrenador.



Hasta el momento el contrato de la FEF con Cruyff se mantiene vigente, pese a la pugna que existe en la directiva por la presidencia del organismo. El entrenador evita referirse a esa polémica.

Entrevista del 27 de febrero del 2020.