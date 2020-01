Patricio Lara dejó de ser integrante del cuerpo técnico de la Selección Sub 23 por pedido del DT Jorge Célico

LEA TAMBIÉN

Patricio Lara no continuará en el cuerpo técnico de la Selección Sub 23, comandada por el argentino Jorge Célico. Ambos fueron gestores del título Sudamericano Sub 20 del 2019 y del tercer lugar en el Mundial de Polonia. Se conocieron en la Católica, en el 2009 y desde entonces han trabajado juntos, tanto en selecciones juveniles y en clubes.

Según Lara, su salida del cuerpo técnico es inminente, pero aún su futuro es incierto. El asistente técnico tenía previsto reunirse con los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para conocer si será reubicado en otra Selección o si ya no seguirá trabajando para la institución.



“No fue decisión mía, ni de la organización. Mi salida del cuerpo técnico se da por decisión de Jorge (Célico). Hemos tenido diferencias y me pidió que no continuara en su staff”, confesó Lara a EL COMERCIO.

Por ahora la Selección Sub 23 queda en manos de Célico, Diego Cuvi (preparador físico) y Robin Pico (preparador de arqueros). Esta salida coincide con la llegada del nuevo director deportivo Antonio Cordón y del nuevo cuerpo técnico de la Selección absoluta, comandada por Jordi Cruyff.



Este martes 14 de enero del 2020, el holandés acudió a la Casa de la Selección para conocer a los entrenadores de las formativas. En la fotografía que publicó la FEF, en la cuenta de Twitter La Tri Ecuador, no aparece Lara.



Lara aseguró que no dará mayores detalles de su salida del cuerpo técnico. Por ahora está enfocado en definir su situación contractual con la Ecuafútbol.

¡Ya estamos trabajando! 🇪🇨⚽



Nuestros directores técnicos🧐 ya compartieron conocimientos sobre el césped 📋✔



Nuestro DT de #LaTri,@JordiCruyff, fue presentado a los jugadores de #LaTriSub23, al mando del DT @JorgeCelico.#VamosJordiCruyff pic.twitter.com/FkdOis159J — La Tri Ecuador (@LaTri) January 14, 2020