La Selección de Ecuador jugará sus partidos de eliminatorias en el estadio Rodrigo Paz

Moisés Caicedo, en un partido ante Venezuela, en las eliminatorias del 2022, en el estadio Rodrigo Paz. Foto: Patricio Terán / El Comercio

Redacción Deportes

Las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 están por arrancar y Ecuador ya definió su localía. La Tri mantendrá al estadio Rodrigo Paz Delgado, donde también forjó la clasificación a Qatar 2022.



A pesar de que el Olímpico Atahualpa de Quito fue uno de los tradicionales escenarios del combinado nacional y donde se obtuvo tres clasificaciones, el equipo no retornará. La última vez que hizo uso del histórico escenario fue rumbo a Rusia 2018.



Para el siguiente periodo, el combinado realizó su mudanza hacia 'Casa Blanca' debido a las condiciones en las que se encontraba el 'Coloso del Batán'. A pesar de que la Concentración Deportiva de Pichincha -propietaria del inmueble- realizó cambios en sus luminarias, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) señaló que no contaba con otras comodidades como sí lo hacía el estadio de Liga.



De cara a las eliminatorias sudamericanas que iniciarán en septiembre de 2023, Francisco Egas -presidente de la FEF- ratificó al escenario previo en diálogo con FB Radio. A su vez, la razón que dio en torno al Atahualpa fue la misma.



"La sede será en Quito aunque no se descarta que, en algún partido, se juegue en otra sede. Veremos el rival y analizaremos. Estamos en conversaciones con Liga para seguir en su estadio. El Atahualpa no está en condiciones", manifestó Francisco Egas.



El principal de la FEF se refirió a otras sedes debido a que Félix Sánchez, DT de la Selección, señaló que se jugará en las canchas que crean se puede sacar mayor provecho. Asimismo, el anterior proceso se movió la sede en dos oportunidades.



El Rodrigo Paz con Ecuador

Así como lo hizo en los choques rumbo a Qatar 2022, el primer partido que reciba el estadio Rodrigo Paz Delgado será frente a Uruguay. Antes, la Tri deberá visitar a Argentina.



En el trajín hacia la pasada Copa del Mundo, siete de los nueve duelos de local se jugaron en Casa Blanca. Ante Bolivia y Argentina, el Monumental de Guayaquil recibió a la escuadra de, en aquel entonces, Gustavo Alfaro.



La clasificación para aquel Mundial se selló en Paraguay y, finalmente, el festejo fue en la ciudad portuaria puesto a que el último partido se dio con los gauchos. Los billetes mundialistas obtenidos en el Atahualpa corresponde a Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014.

