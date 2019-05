Pascal Ackerman gana la segunda etapa; Richard Carapaz se mantiene en el pelotón puntero del Giro de Italia

LEA TAMBIÉN

El alemán Pascal Ackermann ganó, este 12 de mayo del 2019, la segunda etapa del Giro de Italia. El ecuatoriano Richard Carapaz terminó en la etapa en el puesto 46 y se mantiene en el puesto 13 de la clasificación general a un año de su mejor participación en el Giro, cuando ganó la jornada 8 de la competencia ciclística.

Ackermann se impuso en el esprint con un tiempo de 4 horas, 44 minutos y 43 segundos, en una etapa ondulada y marcada por la lluvia en la parte inicial, por delante del italiano Elia Viviani (Quick-Step) y del australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal).



Por su parte, el ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar Team) terminó la jornada de este 12 de mayo del 2019 con cinco segundos de diferencia, en relación al ganador. El carchense cronometró un tiempo de 4 horas, 44 minutos y 48 segundos. Al momento, Carapaz se ubica en el puesto 13 de la clasificación general y es el mejor ubicado de su equipo.

#Giro: Pascal Ackermann (BOH) se lleva la 2ª etapa en Fucecchio al sprint por delante de Elia Viviani (DQT, 2º) y Caleb Ewan (LTS, 3º).



Sin percances en el tramo final para @RichardCarapazM y @MikelLandaMeana. El ecuatoriano continuará entre los 15 primeros de la general. pic.twitter.com/xYuvD9Th2t — Movistar Team (@Movistar_Team) May 12, 2019



Los otros dos ecuatorianos en competencia: Jonathan Caicedo (Equipo EF Education) y Jhonathan Narváez (Equipo Ineos) terminaron la etapa en el puesto 82 y 83, respectivamente. Mientras que, en la clasificación general, Narváez se ubica en el puesto 81 y Caicedo se ubica en el 98.



Así se desarrollo la segunda etapa del Giro de Italia



No faltó la habitual escapada inicial, con ocho corredores que se hicieron con una ventaja máxima de cuatro minutos sobre el pelotón y que la defendieron hasta los últimos 50 kilómetros, cuando los favoritos aumentaron el ritmo y empezaron a acercarse poco a poco.



Nibali, tercero tras la contrarreloj del pasado 11 de mayo del 2019 en San Luca, se colocó al frente del grupo junto a sus compañeros para controlar el ritmo y conseguir una posición ventajosa de cara al final de la etapa.



Junto a él estaba el español Mikel Landa y su compañero costarricense Andrey Amador, del equipo Movistar, y también Yates, que selló el segundo mejor tiempo en la apertura de este Giro.



Poco a poco, la fuga perdió integrantes y solo se quedó con cuatro corredores, los italianos Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Marco Frapporti (Androni Giocattoli), el polaco Lukas Owsian (CCC) y Francois Birard (AG2R).



Aguantaron hasta los últimos veinte kilómetros, pero el pelotón iba acercándose cada vez más. Tras un esfuerzo de más de cuatro horas, la ventaja se acabó definitivamente a 8 kilómetros del final.



El Bora tomó el mando de un grupo muy compacto, en el que los demás equipos buscaban un espacio para poder preparar el ataque final. El esprint se lanzó a 300 metros del final y Ackermann atacó primero, perseguido por Gaviria y Viviani. El alemán empujó fuerte y Viviani, que se pegó a la rueda del colombiano, no tuvo opción de alcanzarle.



Gaviria no tuvo energías para aguantar el empuje de Ackermann y fue superado a pocos metros de la línea de meta por Viviani y Caleb Ewan, que completó el podio de la segunda etapa.



Roglic se quedó con la 'maglia rosa' y mantuvo su ventaja sin variaciones sobre Yates (19 segundos), Nibali (23) y sobre el colombiano Miguel Ángel López y el holandés Tom Dumoulin, ambos a 28 de la primera posición en la clasificación general.



La tercera etapa se disputará este 13 de mayo del 2019 entre Vinci, ciudad donde nació el polímata Leonardo Da Vinci en 1452 y del que se cumple este año el 500 aniversario de su muerte, y Orbetello, con un recorrido de 220 kilómetros.