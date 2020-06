Luis Saritama aseguró que los referentes y el DT sacaron a Pedro Quiñónez del Mundial Brasil 2014

LEA TAMBIÉN

El volante Luis Fernando Saritama, jugador del Independiente Juniors, se refirió a los rumores acerca de la exclusión de Pedro Quiñónez en la nómina de convocados para el Mundial de Brasil 2014. El DT Reinaldo Rueda separó al futbolista durante una gira en Estados Unidos, en la previa de la Copa del Mundo.

"(Pedro Quiñónez) Salió por una circunstancia que, en lo personal, no podría entender. En una reunión, los jugadores más grandes discutieron el tema con su compañero de habitación. Ahí surgió una información y, a las horas, Pedro (Quiñónez) quedó afuera de la Selección", mencionó Saritama en una entrevista con el programa Fútbol Sin Cassette.



Para el exjugador de Deportivo Quito, Liga de Quito y Barcelona SC, el hecho resultó una de las experiencias más incómodas que vivió en la Tricolor. Además, aseguró que la decisión final de separar al actual volante de El Nacional, fue tomada por el cuerpo técnico de Rueda y algunos referentes del plantel.



Tras la salida de Quiñónez, surgieron rumores sobre el motivo para dejarlo fuera de la lista. El exfutbolista Christian 'Chunchi' Quiñónez afirmó, en una entrevista del pasado 30 de enero, que sufrió un supuesto acto de brujería en el 2008 y señaló al volante 'criollo' como el responsable. Para él, ese fue el motivo que produjo su salida de La Tri en 2014.



"Estuve dos años, pero no sé qué me pasó, no podía jugar. Después el tiempo te da la razón y sale este tema de que en la Selección hacían brujería. Y resulta que yo había estado con el enemigo en El Nacional. ¿A quién sacaron de la Selección antes del mundial?", dijo el 'Chunchi', refiriéndose a su excompañero.



Sin embargo, el múltiple campeón con el 'Bombillo', argumentó que su salida fue por un problema con un empresario, quien le pidió una cifra de USD 350 000 como condición para ser fichado por un club de Arabia Saudita. Según el jugador de 34 años, al negarse, quedó descartado del combinado nacional.



​"A mí me sacaron de la lista porque hubo un empresario que me quiso llevar al fútbol árabe y yo no acepté. Me pidió USD 350 000 y yo no le quise dar, por eso me sacaron y llevaron un jugador más joven que él representaba", dijo el esmeraldeño a la Radio PlayFM Deportes de Guayaquil, el pasado 7 de mayo.​