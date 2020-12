Santiago Escobar: 'Hoy estoy en un club donde los valores están por encima del dinero'

Santiago Escobar, entrenador de la Católica, se mostró molesto con las especulaciones sobre el cotejo ante Barcelona, correspondiente a la fecha 15 de la segunda etapa de la LigaPro, que se dice que su equipo se dejará ganar para acceder a la Copa Libertadores.

El colombiano aseguró que en su carrera deportiva jamás se echó para atrás y se dejó ganar un partido por conveniencia. Incluso aseguró que estos comentarios ya mancharon el duelo, porque si pierde en buena lid contra los toreros, el comentario será que Católica se dejó para clasificar a la Libertadores.



"En 40 años que llevo metido en el fútbol jamás eché para atrás. Hoy estoy en un club donde los valores están por encima del dinero", dijo el entrenador en una entrevista con Área Deportiva.



También aseguró que sus jugadores y hasta los directivos del club, a quienes más les conviene la clasificación de Católica a la Copa Libertadores, piensan igual que a él.



"Nadie quiere conseguir el éxito con incentivos o trampas; es mi filosofía de vida. Desde sus directivos, dueños hasta mis jugadores, todos piensan igual", agregó el entrenador.



El 'Sachi' puso como ejemplo la charla técnica previa a ese partido. Dijo que no va hablar de eso y que no va a reglar ningún punto.



"Imaginen que yo diga que conviene perder. Prefiero retirarme del fútbol que regalar un partido. No tengo que estar mirando si clasifico o no; yo debo exigir que jueguen bien y busquen la victoria. Un partido de fútbol no se lo regalo a nadie", sentenció ‘El Sachi’.



Sobre el cotejo ante Aucas, pactado para este jueves 17 de diciembre del 2020, no podrá contar con cuatro jugadores. Andrés López no ha superado una lesión y José Carabalí no está en condiciones físicas.



"Hemos trabajado, hay buena unidad. Estamos pensando en Aucas, esperando a qué jugadores están disponibles. Es posible que tengamos 4 bajas para las 2 fechas que faltan", expresó el estratega colombiano.