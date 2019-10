Multa para Inglaterra por desafiar el ‘haka’ de los ‘All Blacks’ en el Mundial de Rugby

LEA TAMBIÉN

El XV de Inglaterra recibió una multa por haber violado el reglamento al desafiar el célebre ‘haka’ de los All Blacks antes de su semifinal de la Copa del Mundo de rugby, el sábado 26 de octubre en Yokohama, formando una ‘V’ más allá de la línea del centro del campo.

La Federación Internacional de Rugby no ha precisado el montante, pero el XV de Francia fue sancionado con 2 880 euros (USD 3 203 al cambio actual) en 2011 por una situación similar, en la final del Mundial frente a Nueva Zelanda, que los All Blacks ganaron por 8-7.



Los ingleses se posicionaron dibujando una ‘V’ y una parte de sus jugadores (Joe Marler, Billy Vunipola, Mark Wilson, Elliot Daly, Luke Cowan-Dickie y Ben Youngs) cruzaron la línea del centro del campo, que los equipos no suelen traspasar durante el haka, danza tradicional maorí. Los árbitros les pidieron que recularan por detrás de la línea.

Video: YouTube Canal: World Rugby

“Queríamos hacerles ver que estábamos preparados, que estábamos juntos y dispuestos a todo”, declaró el centro inglés Manu Tuilagi después del partido. “Pienso que fue algo diferente, creo que (la idea) vino de Eddie” Jones (el seleccionador inglés), añadió.



“No queríamos ser espectadores y enfrentarlo colocados en fila”, explicó el capitán, Owen Farrell, tres días antes de disputar la final del Mundial ante Sudáfrica, tras eliminar el sábado a Nueva Zelanda.