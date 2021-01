Carlos Rodríguez y Andrés Chicaiza no están en planes de Pablo Repetto en Liga de Quito para la temporada 2021

Pablo Repetto, director técnico de Liga de Quito, confirmó que el zaguero Carlos Rodríguez y el volante Andrés Chicaiza no serán considerados en Liga de Quito para el 2021. Ambos jugadores regresaron al plantel, tras ser cedidos a préstamo, y tendrán que buscarse un nuevo destino en esta temporada.

En una rueda de prensa, el DT aseguró que conversó con Rodríguez y Chicaiza. "Les hemos manifestado su realidad en el club. En caso de Chicaiza no vamos a contar con él y tendrá que buscar otro equipo. Con Paco (Rodríguez) no quiero cerrarme. Es posible que pueda continuar, pero evaluamos nuestras necesidades y ese cupo disponible", señaló Repetto.



​Chicaiza regresó a Liga de Quito, tras ser cedido a Universidad Católica. El club 'camaratta', en donde no se destacó el volante, no hizo efectiva la opción de compra. Su contrato con los albos expira en 2023 y los azucenas le darán todas las facilidades para que fiche por otro equipo.



El caso de Rodríguez es más complicado. Regresó tras su cesión al Delfín y por su costo pocos equipos locales podrían incorporarlo. La prioridad será que se marche a un club del exterior.



Repetto también ratificó que Édison Vega no continuará en el plantel y la prioridad de Liga de Quito será contratar un '9'. Entre los opcionados están